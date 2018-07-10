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Банку России могут разрешить проведение обысков

10:26 10.07.2018
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Банк России может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями, без предварительного уведомления банка, в присутствии свидетелей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как пишет агентство, соответствующие поправки могут войти в законопроект, который регулирует взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ.

В случае принятия законопроекта, сотрудники Центробанка, с разрешения председателя регулятора или его заместителя, смогут проводить «контрольное мероприятия в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки».

В ЦБ пояснили, что в ходе подобных мероприятий будут осуществляться действия по совершению сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности финансовых организаций. В частности это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов, ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов.

«Проектируемый механизм контрольных мероприятий во многом схож с институтом контрольной закупки, осуществляемой в рамках государственного контроля и муниципального контроля», - приводит агентство слова своего источника в ЦБ РФ.

Против наделения ЦБ РФ такими полномочиями выступает Минэкономразвития. Ведомство предложило обосновать необходимость данных поправок, отметив, что регулятор и так имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.

Кроме того, эти поправки, в случае их принятия, изменят порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций.

Впервые о возможности передачи ЦБ части функции силовых органов сообщалось в апреле 2018 года. Такая мера должна, по мнению инициаторов поправок, облегчить проверки соблюдения закона об инсайдорской информации.

На текущий момент регулятор может только запрашивать документы у организаций в рамках борьбы с незаконным распространением инсайдерской информации. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 13:00
Гость: Праально!

После этого разрешить аресты и расстрелы.
Страна непуганых идиотов...
10.07.2018, 12:07
Гость: ну-ну

А проще, под предлогом фин.мониторинга.. хотят создать собственную воен.силовую структуру..
Собственные тушки.. требуют тщательного присмотра-охраны.
Да и заодно пристроить к месту младых и пр.пенсионеров-силовиков..
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