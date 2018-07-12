]]> ]]>
Главная В России Новости

Миллиарды полковника Захарченко поступили в бюджет

14:56 12.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило расследование уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Кроме того, в бюджет поступили 9 млрд руб., взысканных с обвиняемого по решению суда.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник из правоохранительных органов инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом.

"Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 000 за совершение действий по службе в пользу взяткодателя", – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Через год Захарченко со своим соучастником потребовали от ресторатора скидочную карту сети ресторанов на 50% за общее покровительство. По этой карте Захарченко сэкономил более 3 млн руб. при оплате счетов в этих ресторанах.

Средний счет за одно посещение составлял 80 000 руб. – а Захарченко платил только половину. Один раз чек превысил 270 000 руб., то есть карточка сэкономила полковнику 135 000 руб.

В 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

По другим эпизодам получения полковником взяток расследование продолжается.

Вместе с тем, во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы на счёт Казначейства России перечислены более 9 млрд руб. из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства. Деньги Захарченко перечислены в бюджет. 

Темы: Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2018, 19:36
Гость: ник

А оттуда прямо в офшоры..
12.07.2018, 19:20
Гость: Крутые и достойные своей страны!

Хорошие в России полковники! Они, кстати, все вышли из подполковников!!!
12.07.2018, 19:13
Гость: Дарья

А если еще генералов потрясти, то на солидные пенсии хватит на сотни лет. Один министр Чайка может содержать всех пенсионеров страны!
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.