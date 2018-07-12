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Путин исключил журналиста Шевченко из Совета по межнациональным отношениям

17:57 12.07.2018
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко, а также бывшего вице-премьера Александра Хлопонина

Одновременно в Совет включили министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, вице-премьера Виталия Мутко и председателя совета общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлану Смирнову, пишет "Интерфакс".

Причины их исключения из Совета в документе не названы.

В мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества, объяснив свое решение отсутствием реакции на его призыв собрать СПЧ в связи с событиями 5 мая, когда в Москве возникли стычки участников акций протеста с казаками.

В эфире одной из радиостанций Шевченко рассказал, что добивался созыва заседания СПЧ, так как «публичные массовые аресты, жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы граждан требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, журналистов», а также «представителей этих самых так называемых казаков», напоминает РБК.

По словам Шевченко, во внутренней переписке многие члены совета поддержали его, однако дальше этого дело не пошло.

«Я больше в этом спектакле участвовать не хочу», — сказал тогда журналист.


 

 

Темы: Межнациональные отношения в России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 21:06
Гость: Точнее

будет не честнейший,а...коньюктюрнейший и приспосабливающийся...Зависим от настроения собственного...Хамелеон...
12.07.2018, 20:48
Гость: Русский

...ну вот всё встало на свои места. Отсюда понятно откуда вопли этого русскоговорящего хохла ..о строительстве СССРа, чтоб Россия опять стала дойной коровой для всех бывших ОКРАИНЫХ республик.
НАДОЕЛ всем в России!
12.07.2018, 20:47
Гость: очистительный процесс

..В мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества..
* Что ушел из СПЧ -молодец, нечего уважающему себя и полит.активному человеку делать в клубе говорунов..
То, что рискнул сыграть в команде П.Грудинина -молодец вдвойне, т.к. нонче время малодушных -мало кто не продастся.., а отважится попереть поперед "батьки", т.е. действующей гос.системы.
Но М.Шевченко повел себя Достойно.
И ежли П.Грудинина с его Детищем не затопчут, то возможно 18 год станет годом переломным -тем камушком, что инициирует Все сметающую Лавину.
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