Путин исключил журналиста Шевченко из Совета по межнациональным отношениям

17:57

Президент РФ Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко, а также бывшего вице-премьера Александра Хлопонина

Одновременно в Совет включили министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, вице-премьера Виталия Мутко и председателя совета общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлану Смирнову, пишет "Интерфакс".

Причины их исключения из Совета в документе не названы.

В мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества, объяснив свое решение отсутствием реакции на его призыв собрать СПЧ в связи с событиями 5 мая, когда в Москве возникли стычки участников акций протеста с казаками.

В эфире одной из радиостанций Шевченко рассказал, что добивался созыва заседания СПЧ, так как «публичные массовые аресты, жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы граждан требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, журналистов», а также «представителей этих самых так называемых казаков», напоминает РБК.

По словам Шевченко, во внутренней переписке многие члены совета поддержали его, однако дальше этого дело не пошло.

«Я больше в этом спектакле участвовать не хочу», — сказал тогда журналист.



