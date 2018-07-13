Московский монорельс предложили превратить в парк с подвесным бассейном

11:16

Группа архитекторов предложила реконструировать линию монорельса в Москве.

Как пишет агентство «Интерфакс», они разработали предложение по созданию на основе монорельса благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, город рассматривает несколько вариантов реконструкции линии монорельса. Помимо, предложенного парка, рассматривается вариант запуска полноценного трамвая по этой линии.

«Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно будет это сделать», - рассказал он. Оценку проектов планируется завершить через три месяца.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что поддерживает инициативу создания парка, однако добавил, что никаких градостроительных решений на этот счет не принято.