]]> ]]>
Главная В России Новости

Московский монорельс предложили превратить в парк с подвесным бассейном

11:16 13.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Группа архитекторов предложила реконструировать линию монорельса в Москве.

Как пишет агентство «Интерфакс», они разработали предложение по созданию на основе монорельса благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, город рассматривает несколько вариантов реконструкции линии монорельса. Помимо, предложенного парка, рассматривается вариант запуска полноценного трамвая по этой линии.

«Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно будет это сделать», - рассказал он. Оценку проектов планируется завершить через три месяца.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что поддерживает инициативу создания парка, однако добавил, что никаких градостроительных решений на этот счет не принято. 

Темы: Москва, Общественный транспорт в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 15:21
Гость: Кот Мурр

Масквабад бесится от шальных денег!
13.07.2018, 14:14
Гость: Олег

А нельзя ли превратить монорельс за счет всех тех, кто просчитывал и продвигал этот проект? Кто ставил подписи, утверждал и тд. Почему опять налогоплательщики чужую дурость или что другое должны оплачивать из своего кармана?
13.07.2018, 13:28
Гость: ИванДаМарья

Когда же Хуснуллина и всю эту банду на кол посадят...
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.