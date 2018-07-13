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Экс-замдиректора Эрмитажа Новиков получил условный срок

14:25 13.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу огласил приговор по делу о мошенничестве на 30,6 млн рублей в отношении бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего директора компании "Балтстрой" Александра Коченова, пишет "Интерфакс".

Согласно оглашенному судьей Ириной Кирсановой приговору, суд признал Коченова и Новикова виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком два года. Также суд прекратил гражданский иск Эрмитажа к подсудимым.

Прокурор запросил для фигурантов по четыре года реального срока в колонии общего режима. Максимально возможное наказание для фигурантов составляло по четыре с половиной года реального лишения свободы. Адвокаты и представитель Эрмитажа просили суд назначить фигурантам наказания, не связанные с лишением свободы. Музей являлся в деле потерпевшим.

Как сообщалось, Новикову и Коченову вменили мошенническое хищение более 30 млн рублей, выделенных на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца.

Дело рассматривалось в особом порядке, обвиняемые дали признательные показания.

"Следствием установлено, что причиненный ущерб составляет 30 млн 626 тыс. рублей. Ущерб возмещен в долевом соотношении: 30 млн рублей возместил Новиков и более 600 тысяч - Коченов", - сообщила журналистам ранее адвокат Коченова Натэла Пономарева. После возмещения ущерба Эрмитаж отказался от гражданского иска к фигурантам.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 19:44
Гость: Картина маслом

Наверное уже давно пора за жабры брать и самого Пиатровского. Не первый случай. Надо трехануть как следует запасники на предмет наличия числящихся там ценностей и предметов искусства и спросить по полной.
13.07.2018, 16:38
Гость: elena

Ничего себе. А убытки, проценты за пользование денежными средствами? Вот как кредиты нужно брать, оказывается. А если не попадешься, так и возвращать ничего не надо - красота. Интересно, товарищ Бендер об таком мог мечтать?
13.07.2018, 16:20
Гость: Украл, ограбил

попался, вернул и с чистой совестью на свободу.
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