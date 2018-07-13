В Подмосковье задержали вора церковных реликвий

18:38

В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержала мужчину, который подозревается в воровстве реликвий из церкви.

По предварительным данным, мужчина уже отбывал срок за хищение бесценного Евангелия 18-го века прямо с алтаря.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь может идти об инциденте, произошедшем в ноябре 2013 года. Тогда из покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры были похищены ковчег с камнем с Голгофы, напрестольное Евангелие в серебряном окладе, плащаница «Успение Пресвятой Богородицы» и икона-складень с ликом Богородицы.

Второй раз он забрался в покои Свято-Троицкой Сергиевой лавры и выкрал оттуда золотые часы 1800 года, обрамленные бриллиантами. Священнослужители не могут оценить ущерб, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.