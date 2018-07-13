Деньги, секс и шпионаж: Как Карина Цуркан собирала госсекреты России и миллионы долларов

17:49

Молодая особа с американским следом работала на ключевых должностях в энергосекторе



Фото: ВКонтакте

Элитно-гламурный образ жизни, ценные бумаги на миллионы долларов, коллекция паспортов разных стран. Все это - дело Карины Цуркан.

Женщина с лицом героини цыганского романса была членом правления одной из крупнейших энергетических корпораций страны - «Интер РАО». 15 июня ее задержали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Сейчас в СИЗО «Лефортово» 43-летняя дама ожидает суда по делу о шпионаже.

«Карину обвиняют в том, что якобы она с 16 августа 2004 года стала «агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество» с молдавской спецслужбой», - рассказал «Комсомолке» адвокат задержанного топ-менеджера Иван Павлов.

Родные Цуркан назвали арест «провокацией» из-за ее «неподкупности и принципиальности». Однако в биографии молдавской Маты Хари слишком многие детали выглядят парашютом за спиной Штирлица.

Американская мамалыга

Родилась Цуркан в Молдавии, в местном университете выучилась на юриста. Потом получила степень магистра бизнес-администрирования (МБА) в Испании. И вот первый звоночек: в мутные 90-е Карина участвовала в молдавских проектах Агентства международного развития США (USAID). Занималась «реформой коммерческого права» - проще говоря, помогала переписывать национальное законодательство.

- Никакого криминала я тут не вижу. В нищей постсоветской Молдавии в то время единственным социальным лифтом для молодого амбициозного человека были международные структуры типа USAID, - рассказал «Комсомолке» киевский бизнесмен Андрей Фаворов, знавший Цуркан в годы ее работы в дивизионе «Молдова, Украина, Румыния» «Интер РАО».

В виновность Карины собеседник не верит. - Да, женщина она яркая, эффектная. Но всего добилась сама. Более открытого и честного человека я не встречал! Это один из сильнейших коммерческих директоров в сфере энергетики в странах СНГ. А может, и самый сильный.

По мнению экспертов, взять в разработку ее могли именно под крышей этой американской конторы.

- Многие сотрудники USAID - кадровые разведчики, - говорит историк Ярослав Левин, защитивший кандидатскую диссертацию о работе американских спецслужб. - Они ведут отбор перспективной молодежи за рубежом. Горизонт планирования - не годы, а десятилетия.

Вербовка происходит деликатно. Сперва просто беседуют о политике. Находят точки давления: одному нужны деньги, второй ненавидит режим в собственной стране, на третьего есть компромат (скажем, растрата тех же американских грантов). Сначала просьбы невинные: напишите обзор экономической ситуации в вашей стране… Человек не замечает, как попадает на крючок.

Заброска агента «ЦУ»

В конце 90-х никто и помыслить не мог, что Россия вернется на мировую арену в статусе энергетической сверхдержавы. Но аналитики ЦРУ такой вариант, похоже, просчитывали. И решили внедрить в эту российскую отрасль своего человека.

Вполне вероятно, непосредственными кураторами этого проекта выступили младшие партнеры спецслужб США - румынская разведка. А исполнителями - молдавские спецслужбы, которые после развала СССР превратились практически в филиал румынских и, по версии следствия, и завербовали Карину 14 лет назад.

- Румыния - член НАТО и верный вассал США. Ее разведка неформально отвечает за работу среди ближайших соседей: Приднестровья, Одесской области и Молдавии (там румынские органы вообще орудуют как у себя дома). Все это - именно те регионы, где и била ключом бизнес-активность Цуркан, - рассказывает ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков.

К началу нулевых после долгой юридической практики Карина обросла связями и смогла перейти уже на уровень управленца. Она стала работать в дирекции Молдавской ГРЭС (фактически принадлежащей Приднестровью).

У нас же на тот момент с подачи видного либерала Анатолия Чубайса шла реформа энергетики. Единую энергосистему (ЕЭС) России раздробили на множество частей. Одной из них и стала «Интер РАО». С 2005 года компания начала скупать электростанции на постсоветском пространстве.

- В середине нулевых Цуркан участвовала в приватизации Молдавской ГРЭС, - вспоминает Лев Корольков.

Сопровождая сделку, Карина неформально советовала россиянам, кого из коррумпированных чиновников по обе стороны Днестра «подмазать». И дело прошло так успешно, что, по данным наших источников, девушку оценил лично Чубайс. В ответ Карина попросила принять ее на работу в головной офис в Москву.

Как стать миллионершей

Карьеру Цуркан сделала блестящую. С 2010 года возглавляла отдел продаж электроэнергии для Молдавии, Украины и Румынии. С 2011 года - для Восточной Европы. А еще через год стала курировать весь импорт-экспорт российского электричества.

Входила в советы директоров Восточной энергетической компании, а также АО «Балтийская АЭС» и «Аккую Нуклеар» (строят атомные реакторы в Калининградской области и Турции соответственно).

Чтобы вы понимали: общая стоимость той же «Аккую» - $22 миллиарда. Строит ее «Росатом». А когда построит, то грамотно обслуживать АЭС может лишь тот, кто ее проектировал.

Значит, Анкара на десятилетия привязывается к Москве… И во все эти стратегические проекты мадам Цуркан запустила свои пальчики с дорогим маникюром.

По данным открытых источников, зарплата Цуркан была под два миллиона, с премиями и бонусами доходило до пяти «мультов» в месяц. Рублей, конечно.

При этом наша красотка была еще и долларовой миллионершей. Все легально: топ-менеджерам такого уровня часто продают или передают в виде премий хороший пакет акций компании. Дескать, если станешь совладельцем, то и управлять будешь лучше, с личным интересом.

В отчете «Интер РАО» за 2017 год написано черным по белому: Цуркан владеет 0,0354% акций холдинга. А вся «Интер РАО» сейчас стоит на бирже 420 миллиардов рублей. Несложный подсчет - рыночная доля пакета нашей смуглянки-молдаванки тянет на 150 миллионов рублей. Или 2,4 лимона «зеленых» по курсу.

Ну и жизнь Цуркан вела соответствующую. Личный кабинет с приемной и залом для совещаний, секретарь, машина бизнес-класса с водителем. Туфли на 10-сантиметровых шпильках, дизайнерские платья, парфюм лимитированных серий. Вояжи на зарубежные курорты . Тусовки с чиновниками и олигархами. При этом светиться на фото Карина не любила, даже на ее страничке в Фейсбуке - всего пара снимков.

К чему бы такая закрытость?



Фото: Личная страница в соцсети

И еще деталь: у Цуркан было не то 7, не то 10 мобильных телефонов.

- Смартфон - ниточка, по которой спецслужбы могут тебя отследить. Поэтому в зависимости от ситуации из ее многочисленных «труб» работала лишь одна.

Схема такая: первый телефон Карина включает каждый день дома, второй - только в офисе, третий - на встрече с источником, четвертый - раз в месяц за границей…

Даже если все телефоны прослушивают спецслужбы, чтобы сопоставить эти цифровые следы с одним человеком, уйдут месяцы, а порой и годы, - объяснил нам осведомленный анонимный эксперт. - Это и объясняет столь долгую оперативную разработку Цуркан со стороны ФСБ. Говорят, что она продолжалась три года.

По донесениям Цуркан готовились санкционные списки Запада?

Собеседники «КП» допускают: в карьерном росте девушки из Молдавии не обошлось без главного орудия любой красотки шпионки - соблазнения. Есть версия, что с Цуркан были близки некоторые серьезные мужчины из российского энергокомплекса. Их имена - пока что тайна следствия.

- Если вы шпион, то у вас за спиной мощные аналитические отделы спецслужб (в данном случае - румынских и американских). На каждое интересующее лицо из стана врага там давно есть досье: слабые места, предпочтения… в том числе сексуальные.

Подобрать с такой помощью ключик к сердцу - пара пустяков, - полагает наш источник. - На сленге разведчиков это называется «медовая ловушка».

По версии следствия, Цуркан передавала в Кишинев данные об энергоснабжении Крыма, ДНР и ЛНР. Далее секреты уходили в Бухарест и США.

- Американцев интересовало, кто именно из топ-менеджеров и чиновников отвечал за энергоснабжение Крыма и Донбасса. Некоторых из них Вашингтон вносил в санкционные списки. А других шантажировал, пытаясь завербовать, - говорит «КП» осведомленный источник. - Опасность потерять активы на Западе - хорошая мотивация к сотрудничеству для многих чиновников, завязших в коррупции и накупивших недвижимость в США и Европе, открывших там счета.

Цуркан же тем временем готовила запасной аэродром и пару лет назад обзавелась румынским гражданством, дающим право жить в Евросоюзе. Российским же гражданством предприимчивая Карина разжилась еще раньше, в нулевые. Опять же вопрос - на каких основаниях.

Но и это еще не все. По сведениям источника, Цуркан (в дополнение к молдавскому, румынскому и российскому) может обладать еще и паспортом Украины!

Украина при выдаче документа переводит твое имя на свой язык. Александр там автоматически превращается в Олександра. А теперь представьте, что вам нужно спрятать за границей какие-нибудь активы: банковские счета, имущество… Проще простого, ведь юридически им будет владеть уже человек под другим именем.

- «Интер РАО» де-факто контролируется государством. Но с точки зрения закона госкорпорацией не является, - поясняет «Комсомолке» адвокат по миграционному законодательству Константин Лейбовский. - Формального запрета принимать на работу иностранных граждан на ключевые должности в такие структуры нет даже сейчас. Что уж говорить о середине нулевых, когда Цуркан только пришла в «Интер РАО». Первую проверку по линии наших спецслужб она тогда прошла благополучно, ведь само по себе наличие второго паспорта - не преступление.

Так как же молодая особа без профильного образования, с американским следом и целой коллекцией гражданств много лет работала на ключевых должностях в российском энергосекторе?

Пресс-служба «Интер РАО» прокомментировать для нас ситуацию отказалась. Но все тот же источник «КП» подчеркнул: ниточка от Цуркан может тянуться еще выше и оперативники продолжают копать под ее высокопоставленных сердечных друзей. Впрочем, по другим данным, изобличить засланку помог председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, заподозривший неладное.