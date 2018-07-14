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«Единая Россия» предложит ввести в закон понятие «предпенсионный возраст»

16:57 14.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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«Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионный возраст» в закон. С соответствующей инициативой партия выступит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, Исаев не уточнил. «Единая Россия» предложит также обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста, отметил он.

Депутаты от «Единой России» обсудят предложения о смягчении пенсионной реформы, рассказывали источники «Ведомостей». Среди их предложений есть также следующие: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда; второй – тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст для россиян. Предполагается, что он будет расти поэтапно начиная с 2019 г. В конечном результате пенсионный возраст для мужчин достигнет 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 лет к 2034 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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14.07.2018, 23:19
Гость: гость

если хилый сразу в гроб сохранить здоровье чтоб еште люди пальмовое масло
14.07.2018, 22:37
Гость: Андрей Геннадиевич

Не надо ля-ля! Любую экономику разваливает черезмерно большой коэффициент жадности околовластных структур, которые не связывают своё будущее и будущее своих потомков с этой страной.
14.07.2018, 22:18
Гость: Патриот Золотой Орды

Правильно. Всё должно быть по понятиям.
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