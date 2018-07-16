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В Саранске приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам

17:35 16.07.2018
Жерар Депардье. Стоп-кадр телеканала Notele

Судебные приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье задолженность по налогам в Саранске, следует из данных, опубликованных на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.

Согласно информации из официальной базы, исполнительное производство за неуплату налогов и сборов было возбуждено 13 июня, также были назначены пени. Уже 28 июня оно было прекращено.

Указывается, что это произошло из-за того, что у должника нет имущества, на которое можно было бы наложить арест, передает РИА Новости.

Сумма, которую Депардье обязан выплатить налоговым службам, в документе не указана.

При этом источник издания  Nation News сообщил, что Депардье задолжал всего лишь около 2000 рублей: у артиста есть две задолженности - одна на 734 рубля, вторая на 1113 рублей, итого 1847 рублей. Представитель Депардье уже связалась с приставами и пообещала все оплатить.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 21:55
Гость: Путник

Сумма маленькая. Запрет на выезд не наложить. Будет 10 000, обращайтесь. Правда в розыск можно подать.
16.07.2018, 21:45
Гость: Путник

Помочь? Это моя специализация.
16.07.2018, 19:02
Гость: ну и на типа позарился ВВП, предоставив ему гражданство!

Стремглав от налогов Жерар и слинял,
Когда на РФ отчий край променял!
Попробуй-ка приставы, хоть бы какие,
Заставить жадёбу платить их в России!
Все комментарии (4)
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