Сайт Booking.com перестал работать на территории Крыма

15:48

Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму.

При попытке поиска жилья на полуострове система выдает сообщение: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».

Как заявили изданию «Крыминформ» владельцы недвижимости в Крыму, их площадки на Booking.com были заблокированы с 16 июля. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам.

Причиной называют необходимость соблюдения сервисом санкций Евросоюза в отношении Крыма.

В апреле туроператор «Свой туристический сервис» предлагал в качестве контрсанкционной меры ограничить возможность бронирования российских гостиниц на Booking.com для клиентов, находящихся на территории России. В ответ в Минкульте выступили против запрета сервиса в России.