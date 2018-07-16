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Сайт Booking.com перестал работать на территории Крыма

15:48 16.07.2018
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
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Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму.

При попытке поиска жилья на полуострове система выдает сообщение: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».

Как заявили изданию «Крыминформ» владельцы недвижимости в Крыму, их площадки на Booking.com были заблокированы с 16 июля. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам.

Причиной называют необходимость соблюдения сервисом санкций Евросоюза в отношении Крыма.

В апреле туроператор «Свой туристический сервис» предлагал в качестве контрсанкционной меры ограничить возможность бронирования российских гостиниц на Booking.com для клиентов, находящихся на территории России. В ответ в Минкульте выступили против запрета сервиса в России.

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Крым, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 20:38
Гость: кю

Всего то делов - запретить деятельность сервиса, не признающего территориальную целостность России. А вместе с ним и ведомства, поддерживающего сервис в этом.
16.07.2018, 18:58
Гость: xv

свои сервисы иметь ндо и свой сербанк тогда никто ничего не сделает.
16.07.2018, 18:14
Гость: Время Ч.

А что, на Букинге свет клином сошелся? Куча других сайтов где можно забронировать жилье. А этот пускай санкции соблюдает.
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