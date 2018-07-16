Сайт Booking.com перестал работать на территории Крыма
Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму.
При попытке поиска жилья на полуострове система выдает сообщение: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха».
Как заявили изданию «Крыминформ» владельцы недвижимости в Крыму, их площадки на Booking.com были заблокированы с 16 июля. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам.
Причиной называют необходимость соблюдения сервисом санкций Евросоюза в отношении Крыма.
В апреле туроператор «Свой туристический сервис» предлагал в качестве контрсанкционной меры ограничить возможность бронирования российских гостиниц на Booking.com для клиентов, находящихся на территории России. В ответ в Минкульте выступили против запрета сервиса в России.