ФСБ задержала бывшего главу СКР по Москве Александра Дрыманова

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Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника главного следственного управления СК по Москве, задержан сотрудниками ФСБ, сообщает РБК, ссылаясь на источники в силовых кругах.

Информацию также подтвердил его адвокат Александр Карабанов. «Александр Дрыманов задержан, это правда», — заявил Карабанов. По словам адвоката, сейчас с бывшим начальником столичного СК проводятся следственные действия.

Также источник «Интерфакса» в следственных органах сообщил, что в суд будет направлено прошение об аресте задержанного, поскольку Дрыманов может попытаться сбежать, находясь на свободе.

Возбуждать дело в отношении главы управления СКР по региону уполномочен только председатель СКР Александр Бастрыкин, поскольку это спецсубъект. Однако Дрыманов уже уволен, уточнил один из собеседников в Следственном комитете. Официально указ президента об отставке генерала не публиковался, но на сайте столичного главка СК его фамилия исчезла из раздела о руководстве.

Следственное управление ФСБ планирует выйти с ходатайством об аресте Дрыманова в Лефортовский суд Москвы.

«Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого», — рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Собеседник из СКР отметил, что решение об аресте Дрыманова было принято после его рапорта об отставке.

В пресс-службе Следственного комитета не смогли оперативно ответить на запрос РБК.

В начале года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминалитета. На одном из судебных заседаний по делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Арестованный по делу Шакро экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, оглашенных в рамках процесса по делу Максименко.