]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ задержала бывшего главу СКР по Москве Александра Дрыманова

12:34 17.07.2018
Александр Дрыманов. Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника главного следственного управления СК по Москве, задержан сотрудниками ФСБ, сообщает РБК, ссылаясь на источники в силовых кругах.

Информацию также подтвердил его адвокат Александр Карабанов. «Александр Дрыманов задержан, это правда», — заявил Карабанов. По словам адвоката, сейчас с бывшим начальником столичного СК проводятся следственные действия. 

Также источник «Интерфакса» в следственных органах сообщил, что в суд будет направлено прошение об аресте задержанного, поскольку Дрыманов может попытаться сбежать, находясь на свободе.

Возбуждать дело в отношении главы управления СКР по региону уполномочен только председатель СКР Александр Бастрыкин, поскольку это спецсубъект. Однако Дрыманов уже уволен, уточнил один из собеседников в Следственном комитете. Официально указ президента об отставке генерала не публиковался, но на сайте столичного главка СК его фамилия исчезла из раздела о руководстве.

Следственное управление ФСБ планирует выйти с ходатайством об аресте Дрыманова в Лефортовский суд Москвы.

«Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого», — рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Собеседник из СКР отметил, что решение об аресте Дрыманова было принято после его рапорта об отставке.

В пресс-службе Следственного комитета не смогли оперативно ответить на запрос РБК.

В начале года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминалитета. На одном из судебных заседаний по делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Арестованный по делу Шакро экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, оглашенных в рамках процесса по делу Максименко.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.07.2018, 15:40
Гость: Ксения

Полагаю, только на ФСБ вся надежда. Управы больше ни у кого нет на этих сволочей.
17.07.2018, 15:28
Гость: Семен Семенычу

чтобы что-то изменилось, надо провести ТОТАЛЬНУЮ чистку органа, напалмом. Иначе, как у дракона, вместо одной головы коррумпированной вырастет другая.
Вот называл упомянутый вами человек фамилии. На всю страну, я так понимаю. И?
17.07.2018, 15:26
Гость: петюня

Арестовывают, Психиатр, не сомневайтесь. Погуглите тему, прежде чем задавать такие странные вопросы. Вы хотите окунуть страну в грязь? Или это не Ваша страна?
Все комментарии (13)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.