Суд арестовал экс-начальника столичного СК Дрыманова по делу о взятках

20:17

Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу почти на два месяца - до 12 сентября - бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Такое решение приняла судья Елена Канева.

Генералу вменяются два эпизода взятки — в крупном и особо крупном размере (ч.5 и ч.6 ст. 290 УК), следует из ходатайства об аресте Дрыманова, которое направил в суд следователь ФСБ Евгений Зотчик.

Дрыманов был задержан поздно вечером в понедельник, 16 июля, рассказывали источники РБК в Следственном комитете и близкие к ведомству.

Преследование Дрыманова связано с серией уголовных дел о коррупционных связях между высокопоставленными офицерами СКР и криминалитетом, в том числе окружением влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Дрыманова привезли в суд не на автозаке, а на черном тонированном микроавтобусе с госномерами АМР. В здание суда его завели люди в гражданской одежде.

Ходатайство об аресте Дрыманова рассматривалось в закрытом режиме, фабула его обвинения официально не была обнародована. О закрытии процесса попросил замначальника Следственного управления ФСБ Михаил Савицкий. В своем письме на имя председателя суда он сослался на необходимость охранять тайну следствия. Дрыманов против закрытия заседания не возражал.

Перед заседанием Дрыманов успел сказать журналистам, что «готов к процессуальному сражению».