]]> ]]>
Главная В России Новости

На ювелирной выставке в Казани украли бриллианты на 100 миллионов рублей

16:25 17.07.2018
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей, сообщает издание «Бизнес Online».

Похищенные драгоценные камни принадлежали якутской ювелирной компании ООО «Сэвен Даймондс». Кража была совершена в воскресенье, 15 июля, после завершения работы выставки.

По данным телеграм-канала «Мэш», воры забрали мешок с бриллиантами в тот момент, когда сотрудники охранной компании вывозили с выставки экспонаты.

«Интерфакс» со ссылкой на представителей выставочного центра «Казанская Ярмарка» сообщает, что в краже подозреваются граждане Колумбии. По версии «Мэш», преступники (среди которых, помимо колумбийцев, был гражданин Гватемалы) уже покинули Казань.

В компании «Сэвен Даймондс» подтвердили «РБК Татарстан» факт кражи, добавив, что оценивают ущерб в 133 миллиона рублей. При этом представители компании подчеркнули, что ответственность за бриллианты в момент хищения несла компания «Бринкс», занимающаяся перевозкой ценностей. В «Бринкс» от комментариев пока воздержались.

Темы: Казань, Расследования в России, Финансовые махинации и аферы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.07.2018, 19:09
Гость: Не верю

Есть повод на заезжих колумбийцев кражу свалить.С российской стороны все вне подозрений.Не верю.
17.07.2018, 18:44
Гость: Хмы

Пенсионеры уже лютуют.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!
17.07.2018, 18:17
Гость: Воровать бриллианты

старомодно, как у Агаты Кристи. Берите пример с захарченки.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.