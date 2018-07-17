На ювелирной выставке в Казани украли бриллианты на 100 миллионов рублей

16:25

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей, сообщает издание «Бизнес Online».

Похищенные драгоценные камни принадлежали якутской ювелирной компании ООО «Сэвен Даймондс». Кража была совершена в воскресенье, 15 июля, после завершения работы выставки.

По данным телеграм-канала «Мэш», воры забрали мешок с бриллиантами в тот момент, когда сотрудники охранной компании вывозили с выставки экспонаты.

«Интерфакс» со ссылкой на представителей выставочного центра «Казанская Ярмарка» сообщает, что в краже подозреваются граждане Колумбии. По версии «Мэш», преступники (среди которых, помимо колумбийцев, был гражданин Гватемалы) уже покинули Казань.

В компании «Сэвен Даймондс» подтвердили «РБК Татарстан» факт кражи, добавив, что оценивают ущерб в 133 миллиона рублей. При этом представители компании подчеркнули, что ответственность за бриллианты в момент хищения несла компания «Бринкс», занимающаяся перевозкой ценностей. В «Бринкс» от комментариев пока воздержались.