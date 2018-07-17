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Крейсер Российского императорского флота нашли в Японском море

14:45 17.07.2018
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Крейсер «Дмитрий Донской» Российского императорского флота нашли в Японском море. Остов корабля лежит на расстоянии 1,3 километра от побережья южнокорейского острова Уллындо, сообщило Yonhap News Agency.

«Мы обнаружили корпус „Дмитрия Донского“ на глубине 434 метра в 1,3 километра от Уллындо», — указано в сообщении обнаружившей крейсер поисковой Shinil Group.

Исследовали нашли на корме название корабля. Крейсер сильно пострадал из-за военных действий во время русско-японской войны, но хорошо сохранилась палуба и орудия калибром 152 и 203 миллиметра. Также сохранился якорь боевого корабля.

Работы по подъему «Дмитрия Донского» могут быть начаты в ближайшее время. Кто именно будет заниматься подъемом российского крейсера, пока не сообщается. Вероятнее всего, поднимать корабль со дна будет тоже Shinil Group.

Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Скорее всего, это подлодка ВМФ СССР «С‐12», погибшая в период Великой Отечественной войны. Лодка лежит на ровном киле.

Темы: Армия и обороноспособность России, Российский Военно-морской флот, Археология, История Российской империи
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 16:22
Гость: Кеша

Наличие бесхозного металлолома не дает покоя. Им плевать на мораль.
17.07.2018, 15:36
Гость: stalker

Честь и слава морякам, не спустившим флаг в бою с превосходящим по силам противником. Не знаю, зачем поднимать останки этого корабля. Пусть он останется братской могилой погибших моряков как это принято.
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