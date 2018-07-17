Весенний призыв закончен: омбудсмены узнали об условиях быта современного солдата

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В середине июля завершилась весенняя призывная комиссия 2018 года. На протяжении 3,5 месяцев молодые люди из разных регионов вступали в ряды новобранцев

По правилам российские призывники проходят обязательный отбор по здоровью и психологической устойчивости, а также дактилоскопическую регистрацию.

Фото с сайта pronedra.ru

После всех комиссий молодые люди, признанные годными, обеспечиваются банковскими картами, куда ежемесячно приходит денежное довольствие. Также срочники получают и сим-карты со специальным тарифным планом в рамках соцпроекта «Позвони маме». Напомним, что время на звонки домой командиры предоставляют по выходным дням.

Стоит отметить, что на протяжении десяти лет условия службы и быта солдат менялись к лучшему благодаря многочисленным армейским реформам. Социологи отметили, что желание молодых людей служить стране возросло: уклонистов стало куда меньше. Эксперты считают, что сокращение службы до года практически полностью искоренило дедовщину. Немаловажен и тот факт, что защитой прав новобранцев начали заниматься комитеты солдатских матерей и уполномоченные по правам человека.

Так, в середине июля в Ульяновской области региональный уполномоченный по правам человека Людмила Крутилина посетила один из учебных центров войск связи. К ней присоединился ее коллега из республики Татарстан Дмитрий Богданов. Омбудсмены осмотрели общежития, классные комнаты, тренажерный зал, душевые, зону отдыха и прочие помещения, придя к выводу, что все организовано на высоте.

По части бытового обеспечения армия сделала огромный шаг. В казармах появились не только душевые кабины, но и стиральные машины-автоматы с сопутствующей техникой, а также моющие пылесосы. Во многих частях других городов был проведен косметический ремонт помещений, в которых проживают солдаты, обновилась мебель и постельное белье. Кстати, теперь у солдат есть целый час после обеда на сон – ранее такое даже в шутку никто не мог представить.

Фото с сайта ksm-yanao.ru

Показали гостям и солдатскую столовую, расположенную на территории войсковой части. Вот уже несколько лет в армии питание осуществляется по принципу шведского стола: на выбор предлагается несколько первых и вторых блюд, а также гарниров и напитков. Работают в общепитах и салат-бары, где бойцы могут сами положить себе свежие овощи и консервацию, например, любимые всеми зеленый горошек и кукурузу. Повара отметили, что ежедневно в рацион включаются сливочное масло, яйца, соки, печенье и конфеты.

А еще, по словам военных, долгожданной переменой стал отказ от портянок. Впрочем, и качество исполнения специализированной одежды поднялось на новый уровень. Форма стала более функциональной и комфортной в носке. «За последние годы на снабжение был принят принципиально новый всесезонный комплект полевого обмундирования. Он позволяет военнослужащим индивидуально моделировать комфортность формы одежды, в том числе спортивной, использовать те элементы, которые необходимы для данных погодных и природных условий», – рассказал генерал армии Дмитрий Булгаков.

Безусловно, армия все еще нуждается в изменениях. Однако очевиден факт, что улучшение солдатского быта, а также социальные гарантии и льготы военных, делают службу привлекательной для построения дальнейшей карьеры.

