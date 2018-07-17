Стала известна дата запуска сверхтяжелой ракеты РФ

11:54

В Роскосмосе озвучили сроки запуска сверхтяжелой ракеты. Она должна стартовать с космодрома Восточный в 2027 году. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

По словам Рогозина, речь идет о «принципиально новой ракете».

«Для ее создания в Самаре фактически создается новый цех», — рассказал глава Роскосмоса, пояснив необходимость в этом масштабностью проекта.

В Роскосмосе рассчитывают, что сверхтяжелую ракету запустят в первый полет уже в 2027 году.

«У нас есть распоряжение президента, и мы его будем выполнять», — подчеркнул Рогозин.

Несколькими днями ранее в Роскосмосе анонсировали создание собственной корпорации по строительству ракетных двигателей. Их будут производить под эгидой «Энергомаша».