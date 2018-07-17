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Стала известна дата запуска сверхтяжелой ракеты РФ

11:54 17.07.2018
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
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В Роскосмосе озвучили сроки запуска сверхтяжелой ракеты. Она должна стартовать с космодрома Восточный в 2027 году. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

По словам Рогозина, речь идет о «принципиально новой ракете».

«Для ее создания в Самаре фактически создается новый цех», — рассказал глава Роскосмоса, пояснив необходимость в этом масштабностью проекта.

В Роскосмосе рассчитывают, что сверхтяжелую ракету запустят в первый полет уже в 2027 году.

«У нас есть распоряжение президента, и мы его будем выполнять», — подчеркнул Рогозин.

Несколькими днями ранее в Роскосмосе анонсировали создание собственной корпорации по строительству ракетных двигателей. Их будут производить под эгидой «Энергомаша».

Темы: Ракеты, Министерство обороны РФ, Роскосмос
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 15:28
Гость: Время Ч.

Маск со своим Фальконом в опе остался, только и может запускать беспилотники с авто на борту, да и то что-то не слышно больше. Больше пиара было, а некоторые Адепты тупо верят всяким проходимцам и всяким рекламным роликам на ютубе. А америкосы тем временем продолжают попадать на МКС с помощью РФ и никак иначе.
17.07.2018, 15:09
Гость: ABCD

Первый запуск в 2027г? Да уж.. учитывая, что в СССР их было уже три- проект "буря" 50-х годов, ракета Н-1 для Лунной программы СССР, и ракета серии "энергия" конца 80-х годов.
17.07.2018, 14:47
Гость: Психиатр

Илон Маск к кому времени первый десяток в зоне строгого режима разменяет. Так что не надо нам рассказывать, адепт креаклиата про мир...
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