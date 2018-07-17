Стала известна дата запуска сверхтяжелой ракеты РФ
В Роскосмосе озвучили сроки запуска сверхтяжелой ракеты. Она должна стартовать с космодрома Восточный в 2027 году. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
По словам Рогозина, речь идет о «принципиально новой ракете».
«Для ее создания в Самаре фактически создается новый цех», — рассказал глава Роскосмоса, пояснив необходимость в этом масштабностью проекта.
В Роскосмосе рассчитывают, что сверхтяжелую ракету запустят в первый полет уже в 2027 году.
«У нас есть распоряжение президента, и мы его будем выполнять», — подчеркнул Рогозин.
Несколькими днями ранее в Роскосмосе анонсировали создание собственной корпорации по строительству ракетных двигателей. Их будут производить под эгидой «Энергомаша».