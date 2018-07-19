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Экс-глава МЧС пытался уничтожить доказательства пожара в ТЦ в Кемерово

08:55 19.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пытался помешать следствию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя СКР.

"Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара", - сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова.

Он попросил суд продлить арест экс-главы кемеровского МЧС до 25 сентября.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе - технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Темы: Пожар в Кемерове, Кемерово, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 14:21
Гость: документы-то он съел

но переварить не успел...
19.07.2018, 14:08
Гость: А какая она, "советская торговля" ?

Вас много, я одна.
Вас здесь не стояло.
Хороший приемник. Грундинг. Стереосистема. В миг уйдет. Берите, пока есть.
Лекарства и машины тоже кооперативы будут делать ?
А кино показывать ?
Капитал, конечно не вывозили.
Но периодически оказывали помощь друзьям по всему миру на крупные суммы и "безДвозДмезДно", т.е. даром.
Государство и так стало корпорацией с правами и без обязательств.
Дай ему еще торговлю и можно вводить крепостное право.
Впрочем, ситуацию и бизнес не исправит.
Пройдена точка не возврата. Дальше только распад всего и вся.
19.07.2018, 12:48
Гость: ыва

трясутся , а вообще возрождать надо советскую и кооперативную торговлю вместо этой вывозящей каппитал из России.
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