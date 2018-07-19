«Дело Дрыманова»: как СК тайно устроил встречу Шакро и Итальянца

Отрабатывая полученные деньги, следователи пригласили главного «вора» России прямо в здание СУ по ЦАО

Это было нужно, чтобы помочь убедить Итальянца дать нужные для освобождения показания.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Во время обысков у бывшего начальника ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова нашли долговые расписки, а также карту, связанную со счетами в Европе. Он обвиняется в получении двух взяток, в том числе — за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В ходе расследования выяснилось, что следователи в рамках этой суммы даже организовали в здании СК РФ секретную встречу Итальянца с его шефом — «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в ходе обысков, проведенных в то время, когда Дрыманов еще занимал пост начальника ГСУ СК по Москве, были обнаружены восемь мобильных телефонов (в том числе три iPhone), 10 сим-карт, оформленных на разных лиц, а также долговые расписки.

По ним Дрыманов брал у частных лиц беспроцентные займы на суммы, достигавшие $80 тыс. Также у бывшего главного следователя столицы нашли обезличенную пластиковую карту MasterCard системы First Swiss Card, привязанную к счету в еврозоне.

А еще — большое количество документов, связанных с делом в отношении Кочуйкова. Сам он об обнаруженных предметах ничего не пояснил, поскольку, как ранее сообщал «Росбалт», отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

В ходе расследования был установлен факт организации сотрудниками ГСУ СК РФ по Москве тайной встречи Итальянца и «вора в законе» Захария Калашова.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

К середине мая 2016 года сотрудникам СК было передано сразу две взятки за освобождение Итальянца. Посредник Олег Шейхаметов передал $500 тыс., а другой посредник — Дмитрий Смычковский — вручил аж $1 млн.

Представителями ГСУ СК РФ по Москве был разработан план. Следователи переквалифицируют Кочуйкову и его подельнику Романову обвинения на статью 330 УК (самоуправство).

Они оба полностью признают вину, заявят о готовности сотрудничать со следствием, что даст официальную причину изменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

В результате статью переквалифицировали, но случилось неожиданное. Привыкший жить по понятиям и уверенный в своей правоте, Итальянец категорически отказался признавать вину, тем более — говорить о сотрудничестве. А без этого не было законных причин выпускать его из СИЗО.

Следователь буквально часами убеждал «авторитета» сознаться, это делали и его адвокаты, но все было бесполезно.

Данная ситуация вызвала настоящий переполох у Максименко, Дрыманова, Никандрова и Смычковского.

Деньги уплачены, но из-за позиции Кочуйкова изменить меру пресечения ему не могут. В результате Смычковский лично поехал к Захарию Калашову, поскольку это был единственный человек, который мог повлиять на Итальянца. Причем — исключительно при личной встрече, телефонные убеждения на «авторитета» не действовали.

В результате придумали следующее.

Во время очередного допроса Кочуйкова прямо в здание СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве прибыл «вор в законе». Он сидел в коридоре, пока следователь в очередной раз убеждал Кочуйкова признаться в самоуправстве.

Потом «авторитету» дали выйти в коридор, где и состоялась его встреча и беседа с Калашовым.

Кстати, Итальянец отступать от своих криминальных понятий не стал и даже после нее. Он категорически отказался признать вину.

Тогда Дрыманов, Никандров и Ко «включили» запасной вариант. Они решили просто не продлевать Итальянцу срок содержания под стражей, который истекал 14 июня 2016 года.

На время этих событий (а также сразу после) основные их участники со стороны СК РФ — Дрыманов, Максименко и начальник СУ по ЦАО Алексей Крамаренко — предусмотрительно уехали из Москвы в отпуска и командировки.

Однако на свободе Итальянец пробыл всего несколько минут. У ворот СИЗО его вновь задержали сотрудники ФСБ РФ.

Сам Калашов на допросе так описал свою встречу с Кочуйковым в здании СК РФ.

«В мае 2016 года свидетелю (Калашову) стало известно, что в помещении СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве с участием Кочуйкова А.Н. будут проводиться следственные действия. Он (Калашов З.К.) приехал в указанное место, при прохождении Кочуйкова А.Н. обратился к нему и предложил ему рассказать на допросе правду, на что последний ответил отказом и заявил, что признавать вину не будет».