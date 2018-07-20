Замминистра экономического развития Челябинской области задержан за хищение

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ФСБ задержала первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Он подозревается в хищении бюджетных средств при проведении российско-казахстанского форума в Челябинске в 2017 году. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на собственный источник, позже информацию подтвердили в ФСБ.

По данным издания, Бахаева обвиняют в хищении 3,8 миллиона рублей при организации банкета для первых лиц форума.

В ночь на 20 июля также была задержана руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, которую называют соратницей Бахаева. К ней, по предварительным данным, возникли претензии из-за контракта на транспортные услуги во время форума, заключенного с компанией «Элефант-формат». Размер причиненного ущерба не уточняется.

В отношении Бахаева и Алейниковой возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Они задержаны на 48 часов, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, претензии, которые возникли у силовиков к Антону Бахаеву, касаются мошенничества с бюджетными деньгами и растраты.

Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, они должны пройти в Челябинске в 2020 году.