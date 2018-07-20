]]> ]]>
Главная В России Новости

Замминистра экономического развития Челябинской области задержан за хищение

12:16 20.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

ФСБ задержала первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Он подозревается в хищении бюджетных средств при проведении российско-казахстанского форума в Челябинске в 2017 году. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на собственный источник, позже информацию подтвердили в ФСБ.

По данным издания, Бахаева обвиняют в хищении 3,8 миллиона рублей при организации банкета для первых лиц форума.

В ночь на 20 июля также была задержана руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, которую называют соратницей Бахаева. К ней, по предварительным данным, возникли претензии из-за контракта на транспортные услуги во время форума, заключенного с компанией «Элефант-формат». Размер причиненного ущерба не уточняется.

В отношении Бахаева и Алейниковой возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Они задержаны на 48 часов, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. По предварительным данным, претензии, которые возникли у силовиков к Антону Бахаеву, касаются мошенничества с бюджетными деньгами и растраты.

Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, они должны пройти в Челябинске в 2020 году. 

Темы: Россия, Челябинск, Челябинская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.07.2018, 21:01
Гость: Евгений В

Воруют зажравшиеся не от голода, вот только, кто украл кусок от голода, тот сидит, а у этих адвокаты связи и до самого верха, иначе на высокую чиновничью должность не попадешь. Пример те же знаменитые и наглые Сердюков со своей любовницей. Уж куда больше. РФ стала самой передовой криминальной страной на планетево всех сферах преступного мира, начиная от открытого государственного предательства, геноцида, торговли стратегическими секретами, разбоем, бандитизмом и убийствами. Одних журналистов сколько за эти 28 лет убили.
20.07.2018, 19:10
Гость: А близкие

фсб хорьки?
20.07.2018, 18:40
Гость: Сергей Дмитриевич

Какое развитие может быть с такими министрами?
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.