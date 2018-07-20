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Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год

20:13 20.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. 

Проект постановления правительства предусматривает перенос выходных дней с субботы и воскресенья, 5–6 января (в соответствии с Трудовым кодексом эти дни уже являются нерабочими праздничными днями) на четверг и пятницу, 2–3 мая. Одновременно с этим выходной день с субботы, 23 февраля (праздничный день), предлагается перенести на пятницу, 10 мая.

​«Перенос дней отдыха предлагается в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

В соответствии с предложенным Минтрудом графиком россиян в январе 2019 года ждут восьмидневные каникулы (с 1 по 8 января). С учетом двух последних дней декабря 2018 года общая продолжительность новогодних каникул увеличится до десяти дней.

В мае 2019 года россияне получат сразу два мини-отпуска — сначала пятидневный (с 1 по 5 мая), а потом четырехдневный (с 9 по 12 мая), между которыми придется на три дня вернуться на работу.

​Кроме того, в будущем году планируются трехдневные выходные, с 8 по 10 марта и с 2 по 4 ноября, и традиционный выходной 12 июня, сообщает РБК.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/07/2018/5b51f0199a79470b456a9740?from=main

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/07/2018/5b51f0199a79470b456a9740?from=main

Темы: Праздники в России и за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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