«Если не будет массового протеста – протащат самый жесткий вариант»

19:09

Свою позицию по проекту закона о повышении пенсионного возраста выразил депутат Госдумы от КПРФ



Стоп-кадр из видео в YouTube

В Госдуме накануне состоялось первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, который "консолидированной позицией" парламентского большинства был принят в самом "жестком" варианте.

Разработчики инициативы обещают, что в результате проведения этой "реформы" пенсии у россиян увеличатся на уровень в два раза выше инфляции, на что обращал внимание президент РФ.

Представители системной оппозиции считают этот и другие аргументы кабмина уловкой, отмечая, что рост пенсий в реальном выражении на менее чем 10% за шесть лет – это мизер. Свою позицию по проекту закона в беседе с Накануне.RU выразил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

– Алексей Владимирович, в результате принятия законопроекта правительство обещает уже в 2019 году повысить пенсии на 7% – то есть в два раза выше инфляции, по их оценкам. Повышение пенсионного возраста стоит того?

– Реальное ожидаемое прибавление к пенсии, с учетом уже запланированной индексации, – это 500 руб. В рамках даже той небольшой пенсии это копейки. Инфляция все равно будет составлять примерно 4-4,5%, соответственно это повышение будет крайне незначительным и даже неощутимым для большинства пенсионеров.

– А расчеты по инфляции на заложенную законопроектом "шестилетку" кабмин озвучивает?

– Правительство у нас не смотрит дальше, чем на три года вперед. Инфляцию, которую оно запроектировало, – 3-3,5-4% на ближайшие три года, может, если ничего не случится, удастся удержать. Но говорить о еще трех годах, на мой взгляд, преждевременно. Кроме того, этот ресурс исчерпаем.

Через шесть лет эффект от повышения пенсий будет полностью исчерпан, и дальше их повышать будет полностью невозможно. Пенсии можно повышать, только повышая зарплаты, только в этом случае можно создать надежный механизм. Но правительство сегодня никак не комментирует эту ситуацию.

Более того, эксперты говорят, что эффект от повышения НДС приведет к снижению реальных зарплат приблизительно на три процентных пункта.

– Сегодня так и не определено до конца, какую сумму удастся "сэкономить"в бюджете благодаря этому законопроекту. Это как-то прописано?

– Цифры совершенно разные, в целом планируется порядка 1 трлн руб. в год, причем не сразу. За весь период размер трансферта Пенсионному фонду России составит более 3 трлн руб. Но точные цифры правительство до сих пор не дало, что говорит о "проработанности" этой "реформы" и скороспелости принятия этого решения.

– Счетная палата не нашла серьезных замечаний к законопроекту…

– Кто возглавляет Счетную палату, мы знаем, – как раз идеолог этой реформы. Понятно, почему она не найдет и в будущем никаких замечаний.

– При этом все-таки Палата указывает, что в законопроекте механизм увеличения пенсии выше уровня инфляции не прописан.

– Действительно, речь идет только о доброй воле правительства и президента. Вносят они соответствующий законопроект о повышении уровня пенсий – повышаются пенсии. Если вдруг у нас случатся очередной экономический кризис, сложности, враги, этого может и не произойти.

– Правительство убеждает, что сейчас лучшее время для повышения пенсионного возраста, поскольку на рынок труда выходит меньше людей из-за демографической ямы 1990-х гг. Как прокомментируете этот аргумент?

– Это достаточно примитивная уловка. Есть другие способы закрывать дефицит Пенсионного фонда, которые первоначально необходимо было применять. Это борьба с теневой занятостью, которая сегодня, к сожалению, практически никак не ведется на территории Российской Федерации.

А это вопрос еще большей мины, заложенной под будущее поколение, потому что у этих людей нет ни стажа, ни пенсионных отчислений, и они массово начнут выходить на пенсию через 10-20 лет.

Что будет с ними, лишенными всех прав, в том числе и на нормальные пенсии? Они будут претендовать на социальную, низкую пенсию. Это более важная проблема, которую сейчас пытается решить правительство, с этого и нужно было начинать пенсионную "реформу".

– Также кабмин обещает выделять по 5 млрд в год на переобучение людей предпенсионного возраста. При этом оценивается ли как-то возможный всплеск безработицы среди молодых людей, которые могли бы занять места тех, кто должен был уйти на пенсию?

– Было много нестыковок в обсуждении инициативы. По данным независимых экспертов, в следующем году уже примерно 1,5 млн человек не выйдет на пенсию в результате введения этого механизма. А новых рабочих мест потенциально будет создано около 300 тыс. И то в рамках правительственной программы, а как это будет на практике, никто не знает.

Куда денется эта масса дополнительных людей на рынке труда, не совсем понятно. Так же как и замечание Топилина о "плюсах" 1990-х годов для сегодняшней ситуации.

Правительство попыталось в ходе дискуссии манипулировать цифрами. Мол, эти 1,5 млн выйдут на рынок не сразу… Это говорит лишь об отсутствии четких, настоящих, объективных расчетов при реализации этой "реформы".

– На комитете Госдумы по бюджету при рассмотрении законопроекта звучало, что примерно на 30% вырастет размер пенсии за шесть лет. При этом сам глава Минтруда Максим Топилин подтвердил, что с учетом инфляции в реальном выражении этот рост составит 10-12%. Игра стоит свеч в таком случае, как считаете?

– Даже 4% умножим на 6, то у нас получается 24%. Если из 30 вычтем 24, получается 6-10% при благоприятной экономической ситуации. Мы выступаем против этой "реформы" в том варианте, в котором она сейчас реализуется. Эти деньги – мизер. И это никак не соотносится с теми 40% от зарплаты, рекомендованными Конвенцией МОТ.

– Почему в "реформе" никак не отражена необходимость повышения рождаемости? Ведь причина кризиса – поколенческий разрыв, население "стареет". А повышение пенсионного возраста усугубляет проблему, бабушка, вовремя не вышедшая на пенсию, не сможет помогать с воспитанием внуков.

– Никто не просчитал демографический ущерб, связанный с тем, что люди старшего возраста не смогут помогать воспитанию внуков. А многие молодые семьи принимают решение о рождении детей, основываясь в том числе и на этом факторе – будет ли кому сидеть с детьми.

Вполне вероятно, что демографическая убыль будет еще выше. А меры стимулирования рождаемости, надо смело сказать, провалились на уровне России. Те три-четыре года, когда мы болтались на уровне баланса, закончились. Сейчас нужны дополнительные сверхмеры на поддержку рождаемости и ее резкого повышения. Этого, к сожалению, в рамках этой "реформы" нет.

– Согласно опросам, большинство граждан РФ негативно воспринимают повышение пенсионного возраста. Когда можно ожидать всплеска социальной напряженности?

– Ближе к осени. Сейчас отпуска, некоторая расслабленность. Не все следят за этим. Ближе к осени, перед тем, как законопроект будет приниматься во втором и третьем чтениях, проблема обострится.

Во многом протестная активность сейчас не структурирована. По большому счету, во главе нее должны встать профсоюзы, которые должны выводить миллионы на улицы и действовать своими способами, включая забастовки, стачки и т.д.

Это самый эффективный и прямой инструмент добиться если не полной отмены, то значительного смягчения законопроекта. Но их пока нет, их роль выполняют политические партии левого толка, некоторые общественные организации. От того, насколько они смогут объединить свои усилия и раскачать ситуацию, будет зависеть исход.

– Глава комитета по охране здоровья заявил, что граждане России не мечтают о выходе на пенсию, а желают работать и трудиться чуть ли не до 100 лет. Вы с этим согласны?

– Мне очень жалко моего коллегу, который вынужден, а я в этом абсолютно убежден, говорить о непопулярных вещах таким способом. Понятно, что никакой нормальный человек не откажется от возможности получать лишних 15 тыс. руб. в пользу желания работать. Тем более получать пенсию и одновременно работать сегодня законодательство позволяет.

Еще более обидно, что под раздачу попали наши коллеги. Эта реформа ликвидирует институт получения досрочных пенсий для врачей. Срок для них переносится на восемь лет общим порядком.

Так, средний врач будет получать право на получение этой пенсии при лучшем раскладе в 64 года. В лучшем случае, если врач – мужчина, он год будет получать досрочную пенсию. Женщина ее лишается полностью.

По учителям, творческим работникам, остальным медикам этот срок тоже переносится на восемь лет. Также и по коренным малочисленным народам Севера, которые в принципе не доживают даже до существующих сроков, тоже переносится.

Особое возмущение у ветеранов вызвало то, что срок передвигается для вдов погибших военнослужащих, погибших космонавтов. Возможно, правительство здесь пойдет на попятную, но посмотрим.

– Как оцениваете перспективы принятия этой инициативы? КПРФ что намерена предпринимать?

– Поправок будет много, по всем группам. Начиная от полной отмены и запрета реализации, заканчивая смягчением некоторых положений, на которые может пойти правительство, но только под влиянием внешних факторов.

Если не будет массового протеста, не будет возмущения, то протащат тот самый жесткий и непопулярный вариант. Все зависит от граждан, от их воли и возможности самоорганизоваться.