Госизмена: секреты «Роскомоса» улетели с гиперзвуком

13:25

В головном институте корпорации «Роскосмос» прошли обыски — некоторые сотрудники ЦНИИмаша подозреваются в госизмене

Предполагается, что они могли передать за рубеж секретные сведения, относящиеся к наработкам российских ученых по гиперзвуку. Проверка прошла и в кабинете Дмитрия Пайсона, возглавлявшего исследовательско-аналитический центр Объединенной ракетно-космической корпорации: ФСБ проверяет его связи с подозреваемыми в госизмене.

ЦНИИмаш. Фото с сайта yandex.ru/maps

Утром в пятницу, 20 июля, в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше — прошли обыски. В кабинеты некоторых сотрудников института, занимающегося, в частности, исследованиями и технологическими разработками в области ракетостроения, пришли сотрудники ФСБ. Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации: здесь силовики посетили кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона. Обыски оказались связаны с делом о государственной измене.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник, сотрудники ЦНИИмаша, имена которых не называются, могли передать за рубеж секретные наработки российских ученых, связанные с гиперзвуком.

Сейчас ФСБ проверяет «десяток людей из отрасли», пытаясь выяснить, сотрудничали ли они с западными спецслужбами. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — заявил один из источников издания.

«Речь об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющей космической программы», — уточняет источник агентства «Интерфакс». Он предположил, что сотрудники НИИ могли передавать информацию по запросу от начальства из Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), не задумываясь о целях ее дальнейшего использования.

Связи директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона с подозреваемым стали причиной того, что на него обратили внимание сотрудники ФСБ. По данным источников РИА «Новости», Пайсон пока рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации».

«Основные обыски проходят в ЦНИИмаше, — сообщил источник агентству, — Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми».

В том, что директор исследовательско-аналитического центра ОРКК, скорее всего, пока не является подозреваемым, убеждены и другие источники. «Дмитрий Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях», — сообщили в ОРКК «Интерфаксу». Сам же Пайсон не комментирует прошедшие у него обыски.

Характер сведений, которые могли быть переданы за рубеж, разумеется, не уточняется. «Я думаю, Федеральная служба безопасности, безусловно, разберется, — заявил в эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — И я просто уверен, что никакие особо важные секреты не «уплыли». Потому что ФСБ осуществляет круглосуточное сопровождение деятельности тех научных и технологических центров, которые работают в интересах военно-промышленного комплекса».

В то же время эксперты полагают, что утечка информации, если она имеет отношение к сфере вооружения, может помочь иностранным государствам воссоздать технологии, которые сейчас есть только у России. «Мы знаем немало примеров (особенно из 90-х годов), когда американцы имели практически свободный доступ ко многим нашим технологиям военной промышленности, — заявил член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в эфире Национальной службы новостей. — Создание управляемых средств, способных двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, это во многом исключительно российское ноу-хау. Если полная документация поступит в западные страны, то они могут очень быстро воссоздать такие технологии у себя».

К государственной измене, в которой подозреваются сотрудники ЦНИИмаша, относится, в частности, выдача сведений, составляющих государственную тайну, иностранному государству, а также международной или зарубежной организации. По Уголовному кодексу Российской Федерации, госизмена карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, при этом осужденный обязан выплатить штраф — либо в размере до 500 тыс. рублей, либо его сумму будет составлять заработная плата за три года. В случае же, если человек, совершивший государственную измену, не может выплатить штраф, подразумевается дополнительное ограничение свободы сроком на два года.

При этом обвиняемого в государственной измене могут и освободить от уголовной ответственности — в случае, если он добровольно помог органам безопасности.

Сотрудники ЦНИИмаша не впервые оказываются под подозрением в государственной измене. В мае 2015 года был задержан ученый Владимир Лапыгин. 75-летнего сотрудника института обвинили в том, что в 2011 году он передал Китаю «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов», что составляет государственную тайну. При этом сам Лапыгин свою вину отрицал, хотя и подтвердил, что отправил своему китайскому товарищу ознакомительную версию программы, чтобы китайские компании могли рассмотреть возможность ее покупки.

В 2016 году Лапыгин был осужден за передачу государственной тайны за рубеж на семь лет лишения свободы. В 2017 году 76-летний Владимир Лапыгин подал прошение о помиловании. По состоянию на 2017 год было известно, что наказание он отбывает в колонии в Тульской области.