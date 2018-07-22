Дело «гагаринского педофила» опозорило столичных сыщиков

Подозреваемый по сути сам признался полиции в преступлении, но все равно был отпущен

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных разобраться, почему москвичке отказали в возбуждении дела против мужчины, который «произвел действия сексуального характера» с ее 10-летней дочерью. Почему для возбуждения уголовного дела понадобилось личное указание Бастрыкина?

© KM.RU, Филипп Киреев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу потребовал от и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве доложить причины волокиты при рассмотрении заявления, а также отсутствия процессуального решения по факту противоправных действий в отношении ребенка. Бастрыкин также велел незамедлительно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства происшествия. Дело взято на контроль в центральном аппарате СК.

Об отказе СК возбуждать дело против пристававшего к 10-летней девочке мужчины рассказала радиостанции «Говорит Москва» мать жертвы Светлана (имя изменено по ее просьбе). По ее словам, инцидент произошел в апреле в Гагаринском районе столицы, когда девочка возвращалась домой после занятий в секции. К ней подошел незнакомец, завязал разговор, «завладел ее вниманием и произвел действия сексуального характера».

«Он обманом пригласил посидеть-поболтать на скамеечке, когда сели, попросил «раздвинуть ножки», потом попросил обнять его и поцеловать, поцеловал сам, попав в область лица рядом со ртом. Потом просил сказать слово «пися», уточнял, знает ли она, что это такое. Ребенку удалось сбежать», – рассказала мать.

Дочь обо всем сообщила матери, рассказав, что к ней «приставал маньяк». После этого Светлана сразу же обратилась в полицию. Полицейские сумели быстро установить личность мужчины и допросили его. Подозреваемым оказался 32-летний москвич Игорь С. В письменных показаниях он прямо указал, что «когда он выпьет, ему все равно, с кем заниматься сексом».

Таким образом, мужчина не стал скрывать, что совершал развратные действия в отношении девочки, но это нисколько не помешало стражам порядка отпустить его.

«Прямо в полиции так и написал. Факт общения с ребенком признал, все сошлось. «Дядю Игоря», как он называет себя перед детьми, отпустили домой из СК», – рассказала Светлана, добавив, что в тот же день «дядя Игорь» приставал «к девочкам на троллейбусной остановке, невзирая на то, что вокруг были еще люди».

По словам Светланы, инспектор полиции передал материалы в Следственный комитет, однако следователь повода для проверки не нашел и вернул материалы обратно в полицию.

«Мы с ребенком пришли и во второй раз написали заявление 18 мая. Согласно журналу полиции, 21 мая оно было отправлено опять в СК на Ленинский, 43. Но в СК заявили, что материалы ни в этот день, ни после к ним не поступали. Это выяснилось случайно, когда мы обратились в полицию и СК, чтобы узнать, было ли возбуждено дело. Оказалось, что нет, а материалы исчезли», – рассказала Светлана.

Тогда Светлана подала жалобы на действия следователя и потерю материалов в приемную Бастрыкина и в Гагаринскую межрайонную прокуратуру. Более того, она провела свое собственное небольшое расследование, изучив активность «дяди Игоря» в социальных сетях.

«Профилей несколько, и в некоторых он указывает возраст на 10 лет меньший. Видно, что он уже давно интересуется не достигшими половой зрелости девочками. В «Одноклассниках» до июня 2017 года миллионы лайков детям», – рассказала она.

Эта история возмутила адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова. По его словам, она указывает на серьезные изъяны в правоохранительной системе, «хотя в УК все строго регламентировано».

«По каким-то надуманным основаниям отказывают в возбуждении уголовного! Такая практика была и в Советском Союзе. Это происходило в тех случаях, когда правоохранительные органы видят, что преступление неочевидное и нужно приложить максимум усилий, чтобы его раскрыть. На первоначальном этапе они собирают материалы о том, как все было на самом деле, а параллельно – о том, что не было события и состава преступления и потом незаконно отказывают в возбуждении уголовного дела», – сказал Черноусов газете ВЗГЛЯД, добавив, что во времена СССР прокуратура не была в связке с сотрудниками милиции, она искала подобные нарушения, и в «целом она срабатывала», поэтому сотрудники МВД ее сильно боялись.

По его словам, сейчас «роль центрального аппарата МВД и Следственного комитета утрачена». «Никто и ничего не боится. Проверки с выездом на место по жалобам вообще не проводятся. А раньше это было повсеместно, все этого опасались. Силовики должны чувствовать, что они отвечают перед центральным аппаратом. А теперь они между собой договариваются... Руководители просто прикрывают эти случаи», – возмущается Черноусов.

Он не исключил, что «дядя Игорь» смог уйти от ответственности неслучайно. «Возможно, он какое-то должностное лицо или сын предпринимателя, то есть из категории «неприкасаемых», – сказал он, добавив, что сейчас контроль отдали «на откуп местным руководителям и они творят такое, что раньше даже не снилось».

Адвокат предлагает в данном случае создать комиссию не ниже уровня администрации президента и проследить всю цепочку. «Начиная со Следственного комитета России надо наказать всех виновных. Одного случая будет достаточно, чтобы в Следственном комитете был наведен порядок», – предположил Черноусов.

А в принципе он призывает ужесточить систему надзора за должностными преступлениями силовиков. Одним из способов борьбы с подобными случаями Черноусов считает передачу дел для проверки в другой регион, чтобы избежать связей между различными подразделениями СК.

«Почему так не делают? Потому что договариваются руководители центральных аппаратов, на которых все это замыкается. Эта система не работает, потому что рука руку моет, наказание происходит только в случаях, когда это становится достоянием общественности. С этой системой надо разобраться раз и навсегда. Она будет работать или люди так и останут беспомощными?» – задается вопросом адвокат.