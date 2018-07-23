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Дмитрий Медведев назвал стоимость нацпроекта по демографии

21:27 23.07.2018
Стоп-кадр из видео government.ru
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При разработке и реализации нового национального проекта «Демография» необходимо сосредоточиться на формировании условий для активного долголетия, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной», — цитирует Медведева РБК.

В рамках нацпроекта по демографии должна быть усовершенствована деятельность центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики, продолжил премьер-министр.

Предстоит добиться того, чтобы спортом систематически занимались более половины граждан. «Уверен, что крупные спортивные события, которые наша страна принимала в последние годы, создали для этого и соответствующий настрой, и хорошие условия», — сказал глава правительства.

Правительство продолжит поддерживать семьи с детьми, подчеркнул Медведев. «Речь идет и об адресных выплатах, и о материнском капитале, льготной 6-процентной ипотеке, расширении возможности экстракорпорального оплодотворения», — сказал премьер.

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн руб. Деньги очень большие, стало быть, каждое предложение по национальному проекту «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект», — заявил Медведев.

Темы: Демографическая ситуация в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.07.2018, 02:37
Гость: Макар

Триллионы в ход пошли. Все им мало. Никак не нахапаются. Этож сколько новых Захарченковых появится!
24.07.2018, 02:08
Гость: Не понимаю!!!!!!

"Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) составляет 1 трлн рублей."+++++++++++++++++++++«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн руб."
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Зачем тогда все эти реформы, если можно запросто ТРЁХКРАТНО перекрыть дефицит Пенсионного фонда - 1 трлн рублей затратами на планы Медведева - более чем 3,5 трлн руб. !!!!!?????????
24.07.2018, 01:53
Гость: Влад 33

Триллионы наверняка «найдут» , сократив производство противозачаточных средств!?!))) И Деиография пойдёт в гору!)) Движуху , о которой говорит ДАМ, видимо организуют прокладкой беговых дорожек вдоль железнодорожных путей , а при этом детишки и багаж - останутся в вагонах.. - Поневоле побежишь!)). Раннюю диагностику ( видимо на гос уровне, могёт и закон сооттветствующий принять!) видимо будут решать не старым - кулачным способом, а в Первую очередь - отправкой «Почтой России « соответствующего уведомления намеченному вами мерзавцу и лишь при получении ответа, вы можете рассчитывать на полную сатисфакцию с.. помощью «Почты России «, которая обещала «не подкачать..» Так как ранняя диагностика в стационарах или.. Не имеющих Соответствующего оборудования и персонала ( второе - чаще есть(!), но выше головы - не прыгнешь!) не что иное как -« Вилы и Вода»!..
Посыл ДАМа - понятен, но строить и оснащать современным оборудованием лечебные центры и больницы - совсем другое.. В современных больницах и помощь оказывают Качественную и своевременную.., тогда как у нас - бабушки ( Спасибо им!!!), старым «дедовским» способом «поднимают» часто тех, кого Врач ( Честный Врач!) не в силах вылечить .., помочь..
Когда все хорошо, то и демография расстет!
Как же далёк ДАМ от реальностей нашей жизни!.. (((
А вино ( калифорнийское) действительно не дорогое(! Мексиканцы предпочитают пиво и текилу), а сигареты в центральной америке от 7 до 12$ за пачку.. ( не подделка!)..
Удачи все!
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