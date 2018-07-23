Пытки в Ярославле: задержаны уже шестеро

17:16

Юрист, обнародовавшая ролик с избиением мужчины в Ярославской области, покинула территорию России из-за угроз в свой адрес

Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны после публикации видео с избиением заключенного. Следователи установили личности почти всех сотрудников ФСИН, причастных к пыткам. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Тем временем, юрист, обнародовавшая ролик с избиением мужчины в Ярославской области, покинула территорию России из-за угроз в свой адрес.

© KM.RU, Алексей Белкин

Следователи задержали шесть сотрудников ярославской колонии №1, которые принимали участие в избиении заключенного. Об этом заявили в СК по Ярославской области.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на территории колонии и регионального УФСИН были проведены обыски и выемка документации.

Тем временем, адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая обнародовала кадры пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, покинула территорию России из-за угроз в свой адрес.

Бирюкова обратилась в Следственный комитет за государственной защитой для себя и своей семьи. По словам юриста, некоторые фигуранты видео высказывали угрозы в ее адрес. Также она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении сотрудников прокуратуры Ярославской области.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна, и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», — заявили в «Общественном вердикте».

Накануне, 22 июля, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что в колонии работают сотрудники прокуратуры, которые «поголовно» опрашивают осужденных. Опрос проводится серьезно и ответственно, подчеркнул омбудсмен.

Позже Бабуркин сообщил, что 17 сотрудников УФСИН, идентифицированных на видео с избиением мужчины, отстранены от работы.

«В отношении них проводятся соответствующие проверочные мероприятия. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — заявил омбудсмен РИА «Новости». Он отметил, что следователи рассмотрят вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия было возбуждено Следственным комитетом Ярославской области 20 июля. В тот же день региональный ФСИН начал внутреннюю проверку в колонии, запечатленной на видео.

Напомним, что видео, на котором надсмотрщики избивают мужчину, было размещено «Новой газетой» 20 июля — ролик изданию передала юрист «Общественного вердикта». Сам инцидент произошел 29 июня 2017 года.

На кадрах видно, как более десяти сотрудников ФСИН бьют человека в наручниках дубинкой по пяткам, а также выкрикивают оскорбления. Надсмотрщики также периодически обливают мужчину водой из ведра. «Смотри, у него нога отекает», –– кричит на ролике сотрудник ФСИН. «Да у меня у самого уже руки затекли!», — отвечает ему коллега.

Один из сотрудников колонии также спрашивает у заключенного, почему он называл его «рыжей псиной». В ответ на это мужчина извиняется и просит остановиться, однако надсмотрщики продолжают избивать его.

По данным «Новой», конфликт между сотрудникам ФСИН и заключенным Евгением Макаровым возник после обыска в камере. Год назад прокуратура уже проводила проверку по факту избиения мужчины, однако до возбуждения уголовного дела процесс так и не дошел.

Сила к заключенному была применена правомерно, так как он оказывал сопротивление сотрудникам колонии, заявил по итогам прокурорской проверки замминистра юстиции России Андрей Федоров.

Так, по словам сотрудников ФСИН, Макаров отказывался выйти из камеры, а когда его уговорили это сделать, он начал призывать других заключенных к неповиновению. После этого мужчина якобы достал изо рта гвоздь и начал наносить себе порезы. К заключенному применили боевой прием, однако тот стал сопротивляться — тогда Макарову нанесли несколько ударов дубинкой по ногам.

Тем не менее, после проверки двух надсмотрщиков на полиграфе информация об избиении заключенного так и «не нашла своего подтверждения». Заключенные ярославской колонии в течении полутора лет неоднократно обращались в местную прокуратуру с заявлениями о пытках.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дважды выносил решение о срочном вмешательстве в связи с угрозой для жизни заключенных. Тем не менее, до размещения видео в сети прокуратура не видела оснований для возбуждения уголовных дел.

Автор - Яков Лысенко