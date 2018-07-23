Научный сотрудник ЦНИИмаша обвинен в передаче секретных данных стране НАТО

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Научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летнему Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации одной из стран НАТО, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о "технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов". По данным следствия, данные сведения предоставлялись для изучения спецслужбами Североатлантического альянса.

Отмечается, что подследственный обвинения не признает. Представители НИИ и "Роскосмоса" арест ученого никак не комментируют.

Произошедшее ускорит кадровые изменения в руководстве института, а также приведет к изменению статуса ЦНИИмаша в самое ближайшее время. В частности глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился открыть в здании Центра управления полетами (подразделение ЦНИИмаша в Королеве) свой второй кабинет. По мнению главы госкорпорации, ЦНИИмаш, пользуясь своим юридическим и научным статусом, вел себя "излишне самостоятельно".

В минувшую пятницу, 20 июля, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах ЦНИИмащ, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.