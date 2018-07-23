В Москве снизят минимальный возраст приема детей в детские сады

17:38

Столичные власти приняли решение о снижении минимального возраста приема детей в дошкольные образовательные учреждения, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, минимальный возраст приема детей в детские сады составит 2,5 года. Сейчас этот возраст составляет 2 года и 8 месяцев.

"С каждым годом мы стараемся снижать предельный возраст: сначала было 3 года, потом 2 года и 8 месяцев", - сказал Собянин.

По словам градоначальника, современные мамы хотят работать, вести активный образ жизни, и особенно это актуально для Москвы. Снижение минимального возраста приема детей в детские сады позволит большему количеству матерей раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

По словам Собянина, в городе также продолжит работать программа по строительству новых детских садов.