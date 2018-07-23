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В Москве снизят минимальный возраст приема детей в детские сады

17:38 23.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичные власти приняли решение о снижении минимального возраста приема детей в дошкольные образовательные учреждения, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, минимальный возраст приема детей в детские сады составит 2,5 года. Сейчас этот возраст составляет 2 года и 8 месяцев.

"С каждым годом мы стараемся снижать предельный возраст: сначала было 3 года, потом 2 года и 8 месяцев", - сказал Собянин.

По словам градоначальника, современные мамы хотят работать, вести активный образ жизни, и особенно это актуально для Москвы. Снижение минимального возраста приема детей в детские сады позволит большему количеству матерей раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

По словам Собянина, в городе также продолжит работать программа по строительству новых детских садов. 

Темы: Москва, Проблемы материнства и детства в России, Дошкольное образование в России, Сергей Собянин
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