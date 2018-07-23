Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в колонии, покинула Россию

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Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, обнародовавшая видео с записью пыток своего подзащитного, Ирина Бирюкова, покинула Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей фонда "Общественный вердикт".

В сообщаении фонда также говорится, что Бирюкова также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. В своем заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Быстрыкина, Бирюкова сообщает, что ей стало известно, об угрозах личной расправы в ее адре от фигурантов видео.

"Мы считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России", - отмечается в заявлении фонда "Общественный вердикт".

В своем заявлении Бирюкова также просит Генрокуратуру провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области и проверить следственные органы, которые неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в колонии. Также адвокат попросила забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии №1 из Ярославля в Москву.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. В статье издания были перечислены имена 17 сотрудников ИК, участвовавших в избиении заключенного.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).