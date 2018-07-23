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Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в колонии, покинула Россию

14:41 23.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, обнародовавшая видео с записью пыток своего подзащитного, Ирина Бирюкова, покинула Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей фонда "Общественный вердикт".

В сообщаении фонда также говорится, что Бирюкова также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. В своем заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Быстрыкина, Бирюкова сообщает, что ей стало известно, об угрозах личной расправы в ее адре от фигурантов видео.

"Мы считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России", - отмечается в заявлении фонда "Общественный вердикт".

В своем заявлении Бирюкова также просит Генрокуратуру провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области и проверить следственные органы, которые неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в колонии. Также адвокат попросила забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии №1 из Ярославля в Москву.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года. В статье издания были перечислены имена 17 сотрудников ИК, участвовавших в избиении заключенного.

По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ). 

Темы: Россия, Ярославль, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 18:53
Гость: Степан

да им наплевать на себя а вот если их родсвенникам и членам семьи при встрече будут плевать в лицо.....
23.07.2018, 18:06
Гость: Кот Мурр

Эта честная отважная женщина видимо не смотрит Кисель-ТВ и не читает нашу тутошнию платную "законоведку" Лексеевну.А то бы знала,что только у нас торжествует закон и конституция.Остальное всё козни госдепа.
23.07.2018, 17:57
Гость: АГД

Вот уроды.
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