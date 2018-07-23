ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе

14:16

ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

"В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

"Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении.