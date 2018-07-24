Составлен «живой» рейтинг полезности депутатов

Насколько медлительным надо быть депутату, чтобы в рейтинге депутатской активности заслужить ровно «ноль»?

Такой антирекорд установил депутат Валентин Чайка, если верить «Коэффициенту полезности депутатов», презентованному политологами в Москве. С медийной точки зрения рейтинг местами напоминает состязание двух ярких женщин – Ирины Яровой и Натальи Поклонской.



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В Москве во вторник был представлен Четвертый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов нижней палаты Российского парламента – КПДГД4».

Авторы исследования огласили список топ-50 депутатов на основании четырех неравнозначных индексов, также представив выводы о вовлеченности парламентариев в нынешние региональные кампании.

Сам рейтинг был разработан порталом «Депутат Клуб» в 2016 году. Его авторами стали создатели портала – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Исследование проводилось каждую сессию. Таким образом, этот рейтинг уже четвертый по счету.

«У нас есть четыре неравновесных индекса. Первый замеряет непосредственно активность работы депутата Госдумы, его участия в разработке законопроектов и количестве выступлений в зале пленарного заседания. Второй индекс касается возможности депутата мобилизовать свой электорат и сторонников.

Третий – медиаактивность, то есть цитируемость депутата в СМИ и соцсетях, по данным «Медиалогии» и «Медиаметрикса». Четвертый индекс отражает экспертные оценки работы депутатов в регионах, которые они представляют», – заявил газете Взгляд директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, «мы ставили плавающий коэффициент, чтобы выравнять эти значения и чтобы они были равновесными внутри рейтинга, чтобы ни один из коэффициентов не был решающим.

Например, у кого-то медиа перевешивает, но кроме цитируемости в СМИ у него ничего нет. У кого-то, наоборот, перевешивает работа в Думе. У кого-то наблюдается всплеск активности работы в округах, и странным образом активность депутатов в регионах совпадает с теми регионами, где в сентябре ожидаются выборы, что говорит о вовлеченности депутатов Госдумы в региональные кампании».

«Наш рейтинг – живой. И каждый новый рейтинг мы дорабатываем, придумываем параметры, которые позволят оценивать депутатов не только количественно, но и качественно, – заявил газете Взгляд другой автор, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. – Например, выступления в Госдуме все-таки объективный показатель, который указывает на активность парламентариев. Это важно.

Но надо отметить, что выступления могут быть разными: один умеет убеждать коллег в своей правоте, другой – не убеждает, но это тема для нашей дальнейшей работы. Будем стараться делать так, чтобы оценка депутатской деятельности была еще более точной».

Соавторы признают, что оценке поддается не яркость, а количество выступлений. Конечно, один и тот же депутат может выходить к микрофону по любому поводу, но говорить скучно, так что к ним мало кто прислушивается.

«И такие у нас есть, например, в рядах коммунистов. Но они люди опытные и понимают, каким образом статистически оценивается их работа в Думе», – добавляет Мартынов.

Всего в составлении рейтинга приняло участие более 700 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов, социологов и журналистов. Таким образом, каждого депутата оценивало не менее 3–4 экспертов.

В исследовании депутаты разделены на условных «спринтеров» и «стайеров» – тех, кто проявляет себя ярко, но лишь в определенные периоды, и на тех, кто ровно работает весь свой депутатский срок.

К «чемпионам», наиболее активно работающим на местах, в регионах, где их избрали, отнесены Артур Чилингаров, Юрий Волков, Николай Малов, Юрий Афонин и Наталья Пилюс. По части законотворческой работы на первых местах находятся Алексей Куринный, Николай Гартунг, Олег Нилов, Николай Коломейцев, Антон Гетта.

Последние же четыре места с конца списка заняли депутаты Виктор Игнатов, Александр Коровников, Валентин Чайка и Батор Адучиев. Депутат из Калмыкии, владелец крупной агрофирмы, вице-президент Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого скота Адучиев занял последнее место.

Зато своеобразный рекорд поставил его «сосед» по рейтингу – генерал-лейтенант, в недавнем прошлом председатель Союза пенсионеров России Чайка. Он единственный из депутатов, у кого в графе «активность в Госдуме» стоит просто «ноль».

Есть депутаты, заметные преимущественно в медийном пространстве. Тут вне конкуренции Ирина Яровая, широко известная своим законом о регулировании в интернете, Леонид Слуцкий, Иосиф Кобзон, Наталья Поклонская и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Только двое из этого списка, Яровая и Аксаков, попадали в прессу в связи с их законотворческой деятельностью. Слуцкий сомнительно прославился, когда работающие в Госдуме журналистки обвинили его в харассменте.

Имя поклонницы последнего русского императора Натальи Поклонской не сходило с лент новостей в связи с раскритикованным ей фильмом «Матильда». Что касается Кобзона, то он и так известен всей стране.

В рейтинге коэффициентов полезности депутатов Госдумы Наталья Поклонская, несмотря на медийную активность, заняла лишь 59-ю строчку, а ее суммарный КПД равняется 36 пунктам.

Для сравнения: трое лидеров рейтинга – Павел Крашенинников, Ирина Яровая и Александр Жуков (все из «Единой России») – набрали 72,5, 72 и 69,2 пункта соответственно.

«Если вы посмотрите на показатели Поклонской – они не просто низкие, а очень низкие. И по работе в Госдуме (не вошла в топ-50), и электоральные показатели (42-я позиция) у нее могли бы быть повыше, и крымские эксперты очень низко оценивают ее депутатскую работу (42-я позиция).

Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо. При этом у нее высокий рейтинг цитируемости (5-я позиция), потому что она постоянно участвует в каких-то скандалах, которые, в общем-то, не очень связаны с обязанностями депутата», – пояснил Алексей Мартынов.

С таким мнением согласился и его соавтор Дмитрий Гусев.

«У Поклонской очень высокий показатель медийности, но большая часть ее медийности связана не с депутатской работой, а с теми скандалами, в которых она участвует. У нас есть второй такой депутат – Леонид Слуцкий, у которого очень высокий показатель медийности, – пояснил Гусев. – Но если изъять из его рейтинга скандальность – он упадет ниже 50-го места. То есть депутаты могут погнаться за сиюминутным хайпом, но мы же видим, за счет чего этот хайп достигается, и говорим об этом».

Депутату Слуцкому отведена 7-я строчка в рейтинге.

«Но когда вы последний раз слышали какую-то новость о том, что Слуцкий написал законопроект? А ведь он глава важнейшего комитета Госдумы по международным делам. И вот нечто схожее наблюдается у депутата Поклонской. Это классический украинский стиль, и вся современная публичная украинская политика построена на скандалах и скандальчиках», – сетует Мартынов.

Зато медийность Яровой эксперты считают более престижной, чем Поклонской. Яровая остается на первом месте по критерию цитируемости и медийности. Соавторы обращают внимание на качество ее показателей, ведь такой рейтинг практически на 99% связан с ее деятельностью как депутата Госдумы.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Яровая также оказалась в числе самых полезных депутатов. С ней первое место тогда поделили вице-спикер Сергей Неверов, а также глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Стоит также отметить, что в новом рейтинге учтена деятельность депутатов лишь до 15 июля. Потому, скажем, голосование за пенсионный закон здесь не учтено, но будет учтено в следующем рейтинге.

У «Справедливой России» нашлась своя фишка, отмечают авторы исследования. Эсеры все законопроекты подписывают всей фракцией. Вроде бы и коллективную ответственность демонстрируют, и имеют хорошие показатели по статистике. Вот такие маленькие хитрости опытных депутатов.

Соавторы также напоминают, что буквально на днях заканчивается второй сессионный год. До экватора 7-го созыва остается всего лишь одна сессия, причем она будет короткой – с сентября по декабрь. И, по большому счету, у тех, кто планирует баллотироваться в 8-м созыве, остается не так много времени, чтобы исправить положение дел.

По мнению авторов исследования, уже сомнительно, что те, кто из рейтинга в рейтинг возглавляет список снизу, имеют шансы подняться выше в таблице. Конечно, такие резонансные законопроекты, как, например, пенсионный проект, многим предоставляют серьезные шансы проявить себя, показать свою политическую зрелость и непосредственно реализовать свою представительскую функцию депутата.

Автор: Алексей Нечаев, Олег Москвин