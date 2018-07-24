Госдума приняла закон о повышении НДС до 20 процентов

11:48

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект правительства РФ о повышении НДС с 18% до 20%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее назвал повышение НДС «взвешенным решением, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом».

За последние недели вышло сразу несколько экспертных оценок эффекта от повышения НДС. Представители Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) назвали его «меньшим из зол» по сравнению с повышением страховых взносов для работодателей. Институт актуальной экономики подсчитал, что каждый россиянин будет терять в среднем по 4220 рублей в год.

О повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Тогда же было объявлено о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и 63 для женщин к 2034 году.