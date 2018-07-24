Минобороны создаст новую систему спасения аварийных подлодок

10:55

Министерство обороны РФ разработает новую систему спасения экипажей аварийных подводных лодок, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ведомство планирует разработать модульную систему спасения экипажей подлодок, лежащих на грунте. На эти цели Минобороны выделяет 221 миллион рублей.

Работы запланированы на 2019-2020 год, завершить опытно-конструкторскую работу планируется до 10 ноября 2020 года.

Исполнитель работ будет выбран в сентябре текущего года по итогам закрытого конкурса. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.