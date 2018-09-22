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В российских городах прошли митинги против пенсионной реформы

19:12 22.09.2018

В российских городах прошли акции протеста против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Они начались на Дальнем Востоке и прошли по всей стране, включая Москву, где в митинге участвовало наибольшее число протестующих. 

Фото со страницы Сергея Удальцова в соцсети

По официальным данным, на проспекте Сахарова было около 3 тыс. человек. При этом организаторы акции протеста говорят, что в центр столицы вышли несколько десятков тысяч человек, несогласных с повышением пенсионного возраста.

Участники протеста заявляют, что всероссийскую акцию протеста в Москве поддержали больше участников, чем насчитала полиция.

Фото со страницы Сергея Удальцова в соцсети

"Уже более 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, профсоюзов, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери, Владимира", - приводит слова координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова издание "Накануне.RU".

Участники требовали отставки правительства, кроме того, профсоюзам предложили начать предупредительную забастовку.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, которому запрещено посещать массовые и политические мероприятия до 2021 года, смог пройти на митинг, несмотря на то, что полиция препятствовала этому. Дело в том, что решение суда еще не вступило в силу.

Правительство заявило о будущей пенсионной реформе 14 июня этого года. Первый проект законопроекта предусматривал повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году), напоминает "Коммерсант". Позже президент России Владимир Путин в телеобращении предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет).

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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23.09.2018, 04:08
Гость: Александр

Это с какого бодуна "повышение рабочего возраста неизбежно"?
Пока никто вменяемо это не объяснил. Все выкладки пенсионного фонда выглядят фальсификацией данных
23.09.2018, 01:39
Гость: МВИ

Надо называть вещи своими именами,повышение рабочего возраста просто неизбежно, это наступит даже тогда если к власти снова придёт КПРФ во главе с г-ном Зю. Он первым будет искать возможность протащить этот закон в Думе. Г-н Зю человек с двойным дном,который о стране думает в последную очередь,это он доказал всей своей деятельностью. Любой нормальный человек в здравом уме прекрасно понимает,не может страна кормить 47 миллионов пенсионеров. Если не провести своевременно так необходимые реформы,под угрозой катастрофы окажется вся страна.
23.09.2018, 01:09
Гость: Уудивленные глаза Памфиловой

а не Панфиловой! Это во-первых! Во-вторых, у такой прожженой политикантки, которая крутится много лет среди российской властной элиты, которая вся в прошлом из комсомола и компартии вышла, а некоторые присягали КГБ, и которые предали даже память своих отцов и дедов, служат олигархам и коррупционерам-казнокрадам, глаза уже такое повидали, что им удивляться нечему. Она просто актер и играет роль, которую ей предложили и она согласилась. Не за среднюю заработную плату естественно! Конечно, в данной ситуации ей нужно было спасать положение и делать удивленные глаза.... Не могла же она сказать, что все выборы в стране сплошная туфта, а моя задача отбелить черного кобеля добела. Как у Высоцкого в песне о правде и лжи.
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