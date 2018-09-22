В российских городах прошли митинги против пенсионной реформы

19:12

В российских городах прошли акции протеста против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Они начались на Дальнем Востоке и прошли по всей стране, включая Москву, где в митинге участвовало наибольшее число протестующих.

Фото со страницы Сергея Удальцова в соцсети

По официальным данным, на проспекте Сахарова было около 3 тыс. человек. При этом организаторы акции протеста говорят, что в центр столицы вышли несколько десятков тысяч человек, несогласных с повышением пенсионного возраста.

Участники протеста заявляют, что всероссийскую акцию протеста в Москве поддержали больше участников, чем насчитала полиция.

Фото со страницы Сергея Удальцова в соцсети

"Уже более 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, профсоюзов, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери, Владимира", - приводит слова координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова издание "Накануне.RU".

Участники требовали отставки правительства, кроме того, профсоюзам предложили начать предупредительную забастовку.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, которому запрещено посещать массовые и политические мероприятия до 2021 года, смог пройти на митинг, несмотря на то, что полиция препятствовала этому. Дело в том, что решение суда еще не вступило в силу.

Правительство заявило о будущей пенсионной реформе 14 июня этого года. Первый проект законопроекта предусматривал повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году), напоминает "Коммерсант". Позже президент России Владимир Путин в телеобращении предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет).