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Мария Захарова предложила называть белорусов «братьями»‍

12:40 22.09.2018
представитель МИД
Мария Захарова. Фото с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения между россиянами и белорусами.

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", - заявила Захарова в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она подчеркнула, что тесные отношения двух государств проявляются "не только в теоретических подходах и близости в установках", а "действительно реализуются на практике", сообщает Sputnik.

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Во время переговоров белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что до конца года удастся разрешить практически все вопросы, которые существуют между нашими странами.ъ

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что правительствам двум стран нужно сверить часы по некоторым вопросам, а также решить вопросы по энергетике и сельскому хозяйству.

Темы: Россия, Историческое единство России и Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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22.09.2018, 13:59
Гость: stalker

"Мария Захарова предложила называть белорусов «братьями»‍". Что значит "предложила" ? В официальных межправительственных соглашениях россиян и белорусов теперь просто браться называть будут ? Допустим, что на бытовом уровне мы так друг к другу и относимся. Но, тут речь идет о заявлении официального представителя МИД РФ. А страны тогда как будут называться в этих соглашениях ? "Брат 1" и Брат 2" ? Вам это ничего не напоминает ?
22.09.2018, 13:38
Гость: SL

У кремлевского пигвина, брат доллар.
22.09.2018, 13:12
Гость: Может

братками?
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