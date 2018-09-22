Мария Захарова предложила называть белорусов «братьями»‍

12:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения между россиянами и белорусами.

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", - заявила Захарова в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она подчеркнула, что тесные отношения двух государств проявляются "не только в теоретических подходах и близости в установках", а "действительно реализуются на практике", сообщает Sputnik.

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Во время переговоров белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что до конца года удастся разрешить практически все вопросы, которые существуют между нашими странами.ъ

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что правительствам двум стран нужно сверить часы по некоторым вопросам, а также решить вопросы по энергетике и сельскому хозяйству.