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Органам власти разрешат безвозмездно пользоваться памятниками культуры

20:10 22.09.2018
Министерство культуры
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство культуры РФ разрабатывает законопроект, согласно которому федеральные органы государственной власти смогут безвозмездно размещаться в объектах культурного наследия. 

"Законопроект даст возможность размещать на безвозмездной основе федеральные органы власти в объектах культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, что в настоящее время не допускается законодательством", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в случае, если в том или ином регионе нет подходящего здания, находящегося в федеральной собственности, то органу власти в безвозмездную аренду может быть передан объект культурного наследия, находящийся в собственности субъекта Российской Федерации. Как говорят в Минкультуры, эта законодательная инициатива поддержана рядом глав субъектов РФ.

"Принятие федерального закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации", - приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства.

В настоящее время, согласно закону об объектах культурного наследия, объекты культурного наследования предоставляются в безвозмездное пользование детским общественным объединениям, общественным организациям инвалидов, благотворительным и религиозным организациям, общероссийским творческим союзам, государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, государственным или муниципальным образовательным организациям и научным организациям, являющимся учреждениями. 

Темы: Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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22.09.2018, 20:54
Гость: Зоя

Ну, если в РФ своим людям разрешено грабить пенсионеров и вывозить награбленное на Запад, то почему своим же людям не отдать в пользование памятники культуры?
"У меня для друзей - всё, а для остальных - закон."!
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