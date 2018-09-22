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Лукашенко назвал переговоры с Путиным тяжелыми, но результативными

15:09 22.09.2018

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил в субботу в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото с сайта kremlin.ru

"Основная часть переговоров была один на один с президентом (России Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", — цитирует главу белорусского государства РИА Новости. 

Как сообщил Лукашенко, Минск и Москва пришли к полному пониманию по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции и в течение недели выработают соответствующий план. По его словам, по вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в РФ "есть полное понимание".

В центре внимания были также политическое взаимодействие и украинская тематика. "В очень позитивном ключе был диалог", — прокомментировал Лукашенко эту часть переговоров. По словам белорусского президента, он и Путин обсуждали взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также дальнейшее строительство Союзного государства, пишут "Вести". 

Лукашенко рассказал также о том, что Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 200 миллионов долларов. 

Кроме того, по словам президента, не было "отторжения никакого" и в вопросе о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов, для чего российская сторона может предоставить белорусской госкредит. Минск также предложил Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки по нему.

Самым главным вопросом, который обсуждался в ходе переговоров, Лукашенко назвал проблемы возврата денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Белоруссии темных нефтепродуктов, например, мазута. Белоруссия и Россия, по словам Лукашенко, выработали два варианта решения этих вопросов.

Накануне в Сочи прошли переговоры белорусского и российского президентов, в которых также приняли участие руководители и члены правительств.


 

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2018, 03:11
Гость: Короткоясному

Свяжи тогда свою историю с Америкой:)
23.09.2018, 02:36
Гость: Белорусский социализм

7-летнему мальчику с ДЦП из Бобруйска собирают на коляску: без нее он не сможет посещать школу
23.09.2018, 02:31
Гость: Будя врать!

Давно уже в России "белорусское" не значит "качественное". Да и в Белоруссии тоже. Просто заходите на белорусские сайты. Белорусы ездят за продуктами в Смоленск.
Все комментарии (20)
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