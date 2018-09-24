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Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области

09:06 24.09.2018
Владимир Сипягин. Фото из соцсети
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Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов губернатора Владимирской области с результатом в 57,03% голосов.

Действующий губернатор Владимирской области, представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова набрала 37,46% голосов.

"Случилось то, что должно было случиться. Хочу выразить благодарность жителям Владимирской области, моим землякам за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором", - заявил журналистам Сипягин в ночь на понедельник в областной избирательной комиссии Владимирской области. Он добавил, что был уверен в своей победе на протяжении всей кампании, передает "Интерфакс".

"Я не подведу жителей Владимирской области, они не пожалеют о своем выборе. Я чувствую ответственность", - подчеркнул Сипягин.

Темы: Владимирская область, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 12:57
Гость: Вале

Их не снимать с работы, их уничтожать нужно. Они - паразиты на теле народа!
24.09.2018, 12:50
Гость: Пелагея

Одну путинскую воровку владимирцам удалось убрать с поста губернатора, но сколько единороссов еще продолжают возглавлять регионы.... Памфилова и ее избирательная система делают правдами и неправдами все для победы кандидатов от партии олигархов и воров.
24.09.2018, 12:00
Гость: Изограф

Не путайте нашего Сипягина с вашей лдпр.
Приезжайте сейчас во Владимир и посмотрите, послушайте как радуется, освободившийся законным путём от шайки грабителей-варягов. У Народа Владимирской проснулось чувство самоуважения, он перестал быть быдлом подобным разным там мерсабянам.
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