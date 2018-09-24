Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области

09:06

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов губернатора Владимирской области с результатом в 57,03% голосов.

Действующий губернатор Владимирской области, представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова набрала 37,46% голосов.

"Случилось то, что должно было случиться. Хочу выразить благодарность жителям Владимирской области, моим землякам за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором", - заявил журналистам Сипягин в ночь на понедельник в областной избирательной комиссии Владимирской области. Он добавил, что был уверен в своей победе на протяжении всей кампании, передает "Интерфакс".

"Я не подведу жителей Владимирской области, они не пожалеют о своем выборе. Я чувствую ответственность", - подчеркнул Сипягин.