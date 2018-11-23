«Англичанин» с российского ТВ разрушил веру в госпропаганду

Ведущий Прямой линии с Путиным оказался владельцем квартиры в Британии за 1 млн долларов?

Незадолго до очередной большой пресс-конференции Владимир Путин получил имиджевый «удар поддых». Один из самых известных «государственных» журналистов — ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев - был уличен в британском подданстве и владении дорогостоящей недвижимостью на островах.

Фото со страницы Сергея Брилева в соцсети

Об этом сообщается в расследовании ФБК, опубликованном на сайте «Эхо Москвы».

По данным ФБК, чета Брилевых владеет квартирой в лондонском округе Хаутслоу стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов или без малого 1 млн долларов. Причем, куплена квартира без займов или ипотеки. В то время, как ни сам Брилев, ни его супруга бизнесом не занимаются — глава семьи всю жизнь работал журналистом. Правда, не простым, а привилегированным.

Так, Брилев был ведущим ежегодной Прямой линии с Путиным во время его первого и второго президентского срока. Также он комментировал инаугурации Путина, а с 2012 года принимал участие в ежегодных «Разговорах с Дмитрием Медведевым». То есть был облечен доверием высших лиц в государстве. В том числе и сейчас, когда страна из-за санкций напоминает осажденную крепость.

При этом Брилев, возможно, является подданным Ее величества королевы Британии. Авторы расследования, говорится на сайте «Эхо Москвы», обнаружили его фамилию в списке британских избирателей. Правда, компетентные слушатели радиостанции «Говорит Москва» утверждают, что для голосования на муниципальных выборах Британии достаточно иметь вид на жительство.

Ранее российские СМИ не раз писали о владении дорогой недвижимостью грандами отечественной журналистики. Таким образом, Сергей Брилев пополнил собой когорту состоятельных проводников государственной политической линии на медиафронте.

В принципе, криминала тут нет. Только один вопрос возникает: как можно эффективно вещать о патриотизме, сплочении нации перед лицом врагов, если твоя недвижимость находится на территории российских геополитических противников? Библейская истина «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», известна почти каждому россиянину.

Возможно, зрители простили бы Брилеву и ему подобным миллионные состояния, если бы информполитика их телепередач не была настолько далекой от реальных проблем общества.

Вспомним, как «Вести в субботу» освещали острейшую тему повышения пенсионного возраста. Трагедия отъема многих лет жизни и денег российских стариков заменялась на пропаганду неких бонусов, которые получат пенсионеры в результате реформы. «Отличное» было дополнение к передаче Дмитрия Киселева, в которой тот обосновал ненужность пенсионного референдума.

Стоит ли говорить, что всероссийский протест против пенсионной реформы «англичанин» Брилев просто не заметил. Как и остальные федеральные телеканалы. Другая острая тема — бензинового кризиса - ими также замалчивалась. Главное, не разжигать страсти. В результате россияне имеют возможность наблюдать мощнейшие «бензиновые» протесты во Франции, но не дома.

В итоге пропагандистская машина Кремля дает сбой. Доказательство этому — сентябрьские выборы. Поражение кандидатов от партии власти в нескольких регионах, полная дискредитация самого института выборов в Приморье показали, что зазор между суровой реальностью и сладкой телекартинкой приводит падению доверия к государственной информации и как следствие — к самой власти.

По мнению журналиста, автора расследований о чиновниках и олигархах Сергея Ежова, российское общество должно требовать от государственных СМИ информационной политики, соответствующей его интересам.

— В официальном отчете ФГУП ВГТРК указаны топовые эфиры России-24. На первом месте в прошлом году — церемония инаугурации Дональда Трампа. И это хорошо демонстрирует, какой степени деградации достигло государственное телевидение. Оно нацелено на освещение никак не влияющих на жизнь россиян международных событий и одновременно с этим на создание елейной картинки о делах в стране.

Пользовались бы успехом и вниманием аудитории острые социальные репортажи, задевающие репутации губернаторов, федеральных чиновников, депутатов? Наверняка. Как и антикоррупционные расследования. И такая информационная политика соответствовала бы общественным интересам, способствовала бы позитивным изменениям в государстве. Ведь интерес общества состоит в том, чтобы СМИ вскрывали проблемы, а не сервильно рассказывали об очередных успехах партии и правительства.

— Что же делать?

— Общество вправе требовать от государственного телевидения освещения действительно волнующих граждан вопросов. Это удорожание бензина, безработица, рост налоговой нагрузки на простых людей. Ведь финансируется та же ВГРТК за госсчет. И, согласно бухотчетности, предприятие только на зарплаты своим сотрудникам тратит деньги, сравнимые с бюджетом российского города.

Но ВГТРК живет на деньги не из личного кармана Путина или Медведева, а за счет всех нас. Тем не менее в споре общества с властями, как в случае с пенсионной реформой, встает на сторону властей. Которым, впрочем, это не сильно помогает — достаточно вспомнить итоги последних выборов.

Медиаэксперт Павел Пряников видит причину краха государственной информполитики в человеческом факторе — кадрах.

— Биография Сергея Брилева типична для представителя золотой советской молодежи с их двоемыслием, а в основе его убеждений лежит англосаксонский правый либерализм. Выходец из номенклатурной дипломатической семьи, детство провёл в Латинской Америке в 1970−80-е — то есть не понимал, чем и как живет СССР, и особенно его простые люди.

Разумеется, комсомолец, так как тогда это было полезно для карьеры. Юнцом жизненный опыт приобретал на курсах английской телерадиокомпании Би-би-си, в американском Агентстве международного развития, а также в Вестминстерском университете в Англии. Типичный путь для либеральных технократов.

В 1990-е такие, как он, рассказывали нам «из телевизора», почему россиянам не надо платить деньги, призывали каяться за прошлое — в котором сами катались как сыр в масле. Колебался вместе с линией партии, лишь бы это приносило деньги.

— И не он один…

— Да, можно, например, вспомнить, как один его известный телевизионный коллега в нулевые годы на Украине жарил картошку для будущего президента Порошенко и во всеуслышание кричал «Слава Украине!». Потому что тогда за это платили украинцы. А сегодня им всем платит государственная телерадиокомпания, и можно покричать во славу скреп и консерватизма.

— После космополитичных 1990-х для многих, пожалуй, для большинства, это бальзам на сердце…

— У российских патриотов из низов есть одна большая ошибка: они верят, что рабочие интересы высших патриотов совпадают с их жизненным установками. Но в большинстве случаев это не так. Война войной, а обед по расписанию. Хвалить мудрость вождя и российские гиперзвуковые ракеты — это работа, а для души — уютная жизнь в Англии и томик Айн Рэнд или Маргарет Тэтчер на ночь.

Если тщательно поскрести российскую номенклатуру, то там у каждого второго окажется домик и вид на жительство в стране НАТО. Если не у него самого, то у его семьи точно.

Российская власть в очередной раз повторяет ошибки, которые дважды в 20 веке приводили к слому государственности в стране — в 1917-м и 1991-м. Она не разделяет рабочие и личные качества служивых, в итоге культивирует такое двоемыслие: «Он эффективный менеджер, а что там у него в голове вне работы — не наше дело».

Такие люди всегда держат нос по ветру и очень тонко улавливают время, чтобы вовремя соскочить и найти нового хозяина. Деньги для них не пахнут.

— К сожалению, к подобному мы уже давно привыкли, и эти откровения, что нашим новомодным отечественным элитам мил, какой угодно берег, но не российский, давно уже стали обыденностью, — рассуждает о моральном аспекте проблемы публицист Андрей Рудалев. — Не думаю, что в этом случае стоит заходиться в истерике, возопить о том, что все прогнило и начать заводить бесконечную шарманку про компрадорские элиты, продавшие все и вся.

— Разве это не так?

— Проблема в другом: подобные «откровения» очень сильный раздражитель, посильнее не то, что «Фауста» Гете, но и мясника Цеповяза, заедающего икрой краба в амурской колонии. И этот раздражитель будет активно использоваться не только для пожинания политических дивидендов, но и для пестования философии нигилизма по отношению ко всему. Делал ведь подобное в свое время Борис Ельцин, разоблачая привилегии, и на этом создал себе имя, на аналогичных примерах будут отплясывать и сейчас.

Люди видят, как страшно далека от народа публика из телевизора, что у них только бла-бла-бла, но разделять какие-либо тяготы вместе со страной они не готовы, да и не собираются. С какой стати?.. Все они очень сильно походят на почившую в бозе Партию регионов в сопредельной стране: как только конъюнктура поменялась, и состоять в этой команде перестало быть делом выгодным, а стало, наоборот, опасным, то всей «сплоченной» публики след простыл.

Вот и думаешь, кто останется со страной у нас, когда наступят сложные времена?.. Может быть, молодой рэпер Хаски, на которого вдруг толпы неразумных и ответственных людей скопом ополчились и стали преследовать за творчество. Хаски останется, он кровь и плоть нашей страны, ее голос. Впрочем, власть сама конструирует себе ловушку. Она всячески пестует публику с, мягко говоря, широкими взглядами, у которой нет ничего личного, в том числе и по отношению к Родине, а только бизнес.

— Ненадежная публика…

— Зато с ними проще, с ними понятней: достаточно чуть подкормить, и они приручены, правда, до тех пор, пока не оскудеет рука дающего. С другими сложнее, могут возникнуть противоречия мировоззренческого толка, они ведь вопросы задают, в том числе и о социальной справедливости, о гигантском расслоении общества, когда одним плюс пять лет невыносимой кабалы и путевка на тот свет, а другим — недвижимость за какие-то невероятные суммы. Когда одни сражаются за интересы страны, в том числе на Донбассе, не претендуя ни на что, кроме тумаков и здесь, и там (как, например, Александр Аверин), а другие упражняются в медийной демагогии и рассказывают людям о том, как это хорошо не получать пенсию и работать до гробовой доски.

— Но бесконечно так продолжаться не может. Прошедшие выборы — первый звонок…

— Мне кажется, вся эта ситуация должна измениться. Просто обязана смениться парадигма, которая пребывает в каким-то дичайшем застое. Все это уже давно перезрело. Но что станет толчком, неужели, когда в очередной раз расшибем в кровь носы, а то и хуже?..

А может быть, не стоит дожидаться катаклизмов, а начать прислушиваться к тем, кто болеет за Россию всей душой, начать обустраивать страну по справедливости, мы ведь никуда отсюда не собираемся. Здесь наш дом, а не хостел, не гостиница, не территория, где можно состричь бабла.

Ну, а подобные ребята… Если им так любы дальние берега, то пусть не страдают здесь, а усядутся на свои нефилософские пароходы, только не надо учить нас жизни, мы-то ведь знаем, где их хата, с какого краю.