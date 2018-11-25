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Российские боевые самолеты патрулируют Керченский пролив

19:55 25.11.2018
Су-25. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

В воскресенье пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым сообщила, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и движутся к Керченскому проливу, суда опасно маневрируют.

Со своей стороны в ВМС Украины заявляли, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов из-за ситуации вокруг перехода трех украинских кораблей ВМС, который российская сторона считает незаконным.

Похже в воскресенье  в ФСБ России в связи с инцидентом вокруг попытки трех украинских кораблей пройти Керченский пролив сообщили о выдвижении из украинского порта Бердянск туда же еще двух украинских кораблей - бронированных артиллерийских судов класса Гюрза.

Темы: Борьба за безопасность морского и речного сообщения в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 08:13
Гость: e

Зачем было стрелять? Вывесили бы на мачте кусок сала - и хохлы сами, как крысы за дудочкой, пошли бы на кичман. А то с ними, как с людьми, - из пулеметов...
26.11.2018, 08:07
Гость: Поручику

Диванные войска не дремлют, слюной брызжим, бабло отрабатываем
26.11.2018, 02:38
Гость: дан

не понимаю-в чем дело и почему такой шухер поднялся Ну захотели хохлы свои катера в Азовском море искупать-пожалуйста Имеют полное право так как часть акватории море принадлежит им Для чего нужно было России перекрывать пролив и препятствовать эти катерам поплавать и порезвиться в Азовском море Такое впечатление что русским позарез нужна еще одна горячая точка в Украине где можно было бы продемонстрировать свою несокрушимую мощь Показали-теперь ждите реакции Запада Хохлы обязательно начнут им жаловаться и просить новые хорошие санкции Так что ждите
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