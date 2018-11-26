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На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

21:20 26.11.2018

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным.

Девятнадцатого ноября в центре Петропавловска-Камчатского задержали мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на обрез.

Позже выяснилось, что это 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.

Позднее в соцсетях появилось видео этого инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женщина — предположительно, чиновница — так прокомментировала происходящее: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".

Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что закадровый голос принадлежит сотруднице администрации, однако "в настоящее время она уже таковой не является".

"Было установлено, что женщина работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут", — уточнил собеседник агентства.
 

Темы: Камчатка, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 23:50
Гость: ***

Тест для ЕГЭшников - Кто поселился на спине у Синдбада - морехода и не хотел слезать?
ОТВЕТ -
Злой старик на необитаемом острове. Он попросил Синдбада перенести его с места на место, притворившись немощным. Синдбад поднял его и ужаснулся - тощий старец оказался жутко тяжёлым. Несколько дней Синдбад вынужден был таскать его, а старик погонял его пятками, давил за шею, мочился и испражнялся, сидя на нем. В сказке говорится, что это был злой джинн (марид) в образе старика. Синдбад избавился от него с помощью хитрости, опоив самодельным вином.
Может слово депутат и чиновник заменить на - (марид)?
26.11.2018, 22:36
Гость: good

Зря уволили!
Она выдала метод борьбы с себе подобными!
Похоже за разглашение служебной тайны.
26.11.2018, 21:40
Гость: После повышения

пенсионного возраста пенсионеры стали священными животными, как корова в Индии. Трогать их нельзя.
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