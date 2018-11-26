На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

21:20

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным.

Девятнадцатого ноября в центре Петропавловска-Камчатского задержали мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на обрез.

Позже выяснилось, что это 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.

Позднее в соцсетях появилось видео этого инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женщина — предположительно, чиновница — так прокомментировала происходящее: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".

Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что закадровый голос принадлежит сотруднице администрации, однако "в настоящее время она уже таковой не является".

"Было установлено, что женщина работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут", — уточнил собеседник агентства.

