Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google

17:09

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, пишет РИА Новости.

"Двадцать шестого ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении", — уточняется в сообщении ведомства.

Дело рассмотрят по существу в декабре. Этим займется не суд, а сам регулятор, добавил пресс-секретарь организации Вадим Ампелонский.

Первого октября в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов из стоп-листа.

Компания Google не подключилась к реестру, но написала объяснение, детали которого пока не разглашаются.

Компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.