Названы города с самым высоким качеством жизни населения
Москва, Грозный и Тюмень названы городами с самым высоким качеством жизни населения, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.
В ходе исследования учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, объем жилищного строительства.
Также учитывалась работа городских властей, оценка населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.
Отмечается, что Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения.
Помимо Москвы, Грозного и Тюмени, в десятку городов с высоким качеством жизни попали Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут.
Исследование было проведено в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек.