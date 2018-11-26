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Названы города с самым высоким качеством жизни населения

15:09 26.11.2018
Москва, Кремль
Фото с сайта Pixabay.com
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Москва, Грозный и Тюмень названы городами с самым высоким качеством жизни населения, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.

В ходе исследования учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, объем жилищного строительства.

Также учитывалась работа городских властей, оценка населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.

Отмечается, что Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения.

Помимо Москвы, Грозного и Тюмени, в десятку городов с высоким качеством жизни попали Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут.

Исследование было проведено в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. 

Темы: Россия, Москва, Исследования, Общественное мнение
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26.11.2018, 18:33
Гость: Европеец

Кремль, нефть и дань Чечне. Всё ясно.
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