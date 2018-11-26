МИД РФ связал провокацию Киева в Азовском море с выборами президента

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Инцидент с попыткой украинских судов незаконно проплыть в Азовское море является продуманной по времени, месту и форме провокацией киевских властей, заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Карсина, данная провокация была рассчитана на то, чтобы появился повод объявить военное положение на Украине, а также спровоцировать усиление антироссийских санкций.

«Понятны цели провокации - «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», - приводит слова Карасина РИА Новости.

В российском МИД считают, что на этом фоне Порошенко будет проще разворачивать свою предвыборную кампанию.

В свою очередь в Совфеде считают, что за данным инцидентом стоят США. «Уверен, что именно США «рисуют» для Украины конфронтационный сценарий», - заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Политик сравнил поведение Киева с поведением «пацана, за которым стоит бандюган». «Когда во дворе к здоровому парню пристает вихляющийся тщедушный пацан, за ним всегда стоит какой-нибудь бандюган. Иначе откуда взяться такой смелости», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Корабли не реагировали на требования российских пограничников остановиться и проводили опасное маневрирование. В результате инцидента все три корабля были задержаны.