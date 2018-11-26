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МИД РФ связал провокацию Киева в Азовском море с выборами президента

11:15 26.11.2018
Украинские корабли в Азовском море
Фото с сайта zik.ua
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Инцидент с попыткой украинских судов незаконно проплыть в Азовское море является продуманной по времени, месту и форме провокацией киевских властей, заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Карсина, данная провокация была рассчитана на то, чтобы появился повод объявить военное положение на Украине, а также спровоцировать усиление антироссийских санкций.

«Понятны цели провокации - «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», - приводит слова Карасина РИА Новости.

В российском МИД считают, что на этом фоне Порошенко будет проще разворачивать свою предвыборную кампанию.

В свою очередь в Совфеде считают, что за данным инцидентом стоят США. «Уверен, что именно США «рисуют» для Украины конфронтационный сценарий», - заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Политик сравнил поведение Киева с поведением «пацана, за которым стоит бандюган». «Когда во дворе к здоровому парню пристает вихляющийся тщедушный пацан, за ним всегда стоит какой-нибудь бандюган. Иначе откуда взяться такой смелости», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Корабли не реагировали на требования российских пограничников остановиться и проводили опасное маневрирование. В результате инцидента все три корабля были задержаны.

Темы: Азовское море, Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 18:59
Гость: сам подтвердил-

Именно Россия и срывает договорённости.Потом суды на стороне Украины.
26.11.2018, 18:57
Гость: да потому,

Что это море общего пользования.....И нужно соблюдать договора.
26.11.2018, 18:23
Гость: Влад 33

Версия с выборами на Украине - это конечное хорошо сказано, но на мой взгляд, вероятнее всего, данная версия существует для НАС с вами, прикрывая волну неприглядных домыслов, что вырисовывается сами по себе(( Шахматная партия тем и привлекательна, что часто "рушит" наивность и бесстрашный, но Глупый порыв в критических ситуациях, от которых и хотелось бы предостереч..
В данной картинке мы имеем - иностранные СМИ (принимающие и поддерживающие "обиженную" Украину), ООН (вяло прослушающие и "сьевшие" очередную" пилюлю агрессора".., к чему их все чаще и чаще оповещают - Украина и..), ну и, помимо подтягивания НАТО к границам РФ, введение Ч положения в Украине--подтягивания на юго западном направлении (чёрное море) корабликами и солдатиками явно не нашей внешности и обмундирований.. (( И..
Что мы имеем - просматривается, а вот то, что "в рукаве, за кадром", заставляют меня лично отнестись к заявлению российского МИДа с недоверием(((
Мне Бы очень хотелось ошибаться..., но "игра" идёт без каких либо правил((.. Немцы, напав на Польшу тоже своих переодевали и сами с собой инсценировали "стычки" с польской армией((..
Везде одно и тоже! ((.. Примеров масса!!! ((
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