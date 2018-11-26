Керченский пролив открыли для гражданских судов

12:07

Движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, возобновлено, сообщает "Интерфакс" ао ссылкой на гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова.

"Пролив открыт рано утром в понедельник", - отметил он.

Ранее в ФСБ сообщили, что нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. Они не отреагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, в связи с чем российской стороной было применено оружие.

В результате все три судна ВМС Украины были задержаны в территориальных водах РФ в Черном море. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране из-за ситуации , заявил президент Украины Петр Порошенко.

Россия и Украина запросили срочный созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН.