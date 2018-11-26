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Керченский пролив открыли для гражданских судов

12:07 26.11.2018
Керченский пролив
Фото © пресс-служба ФСБ
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Движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, возобновлено, сообщает "Интерфакс" ао ссылкой на гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова.

"Пролив открыт рано утром в понедельник", - отметил он.

Ранее в ФСБ сообщили, что нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. Они не отреагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, в связи с чем российской стороной было применено оружие.

В результате все три судна ВМС Украины были задержаны в территориальных водах РФ в Черном море. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране из-за ситуации , заявил президент Украины Петр Порошенко.

Россия и Украина запросили срочный созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Темы: Россия, Азовское море, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 16:17
Гость: аге

"Все могет быть,все могет статся,могет...",совершенно справедливый вариант и не исключен, в жестком противостоянии,но сегодня "правят" проекты практически осуществленные!Никакая "ната",за куевскую хронь(хотя он только исполнитель)не будет поднимать такую"волну".Эрдоган обязан ВВП жизнью во время неудавшегося переворота,хотя действительно:"..бабе не верь,осману(турку) не верь..".
26.11.2018, 14:28
Гость: ага

Газопровод построили только до Турции.Ни про какую Европу и речь уже не идет.А Турция член НАТО,этого забывать не надо.И если НАТО решит перекрывать Босфор,то турки перекроют его даже не хрюкнув!Сбитый наш самолет уже забыли?
26.11.2018, 13:58
Гость: Семе

Сэмэн,"не гоните волну",российский газ уже скоро пойдет в Европу через Турцию,это "ответ Чемберлену",вернее Трампу."Резвится" на Босфоре (перекрывать)никому не позволит Эрдоган,сегодня!
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