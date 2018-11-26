Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по финансовым нарушениям

07:45

Самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

По его словам, в корпорации зафиксировали нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.

"Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами", — сказал он.

Кудрин отметил, что несколько миллиардов, по сути, сворованы.

"Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений", — отметил глава Счетной палаты.

В корпорации, в свою очередь, заявили, что изучают претензии, связанные с финансовыми нарушениями.

Кудрин также отметил финансовые нарушения и в других ведомствах. В частности, он рассказал о создании карты российской науки стоимостью в 450 миллионов рублей по заказу Минобрнауки. По его словам, разработка должна была включать информация обо всех научных достижениях, работах, ученых.

"Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", — подчеркнул Кудрин.

Глава счетной палаты заявил, что итоги по количеству финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели, но за прошлый год было обнаружено финансовых нарушений на 1,8 триллиона рублей. По словам Кудрина, 130 чиновников получили наказание — они уплатили штрафы в бюджет около 20 миллионов рублей. Некоторых из них уволили.