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Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по финансовым нарушениям

07:45 26.11.2018
Алексей Кудрин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

По его словам, в корпорации зафиксировали нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.

"Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами", — сказал он.

Кудрин отметил, что несколько миллиардов, по сути, сворованы.

"Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений", — отметил глава Счетной палаты.

В корпорации, в свою очередь, заявили, что изучают претензии, связанные с финансовыми нарушениями.

Кудрин также отметил финансовые нарушения и в других ведомствах. В частности, он рассказал о создании карты российской науки стоимостью в 450 миллионов рублей по заказу Минобрнауки. По его словам, разработка должна была включать информация обо всех научных достижениях, работах, ученых.

"Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать", — подчеркнул Кудрин.

Глава счетной палаты заявил, что итоги по количеству финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели, но за прошлый год было обнаружено финансовых нарушений на 1,8 триллиона рублей. По словам Кудрина, 130 чиновников получили наказание — они уплатили штрафы в бюджет около 20 миллионов рублей. Некоторых из них уволили.

Темы: Экономика и финансы, Роскосмос, Счетная палата РФ
Источник: РИА Новости
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2018, 14:07
Гость: Точно

Скорее всего такой сценарий и задуман.
26.11.2018, 14:04
Гость: Точно

Именно это он и хотел сказать.
26.11.2018, 13:40
Гость: Это

для вас он не свой.
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