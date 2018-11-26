Россия лишилась двух спутников зондирования Земли

10:04

Два из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» выведены раньше срока из российской гражданской орбитальной группировки из-за критических проблем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Три спутника «Ресурс-П» запустили в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го. Гарантийный срок их работы составлял пять лет. У каждого из них возникали сбои в работе. Первый спутник продолжает функционировать, хотя срок его службы закончился. Второй аппарат отработал меньше половины положенного срока, третий — только пять месяцев.

Вышедшие из строя спутники стоили 3,4 миллиарда и 4 миллиарда рублей соответственно. Два новых аппарата данного типа будут выпущены в 2019-2020 годах.

В Самарском ракетно-космическом центре, выпустившем спутники «Ресурс-П», официально не комментировали случившееся.