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Россия лишилась двух спутников зондирования Земли

10:04 26.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Два из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» выведены раньше срока из российской гражданской орбитальной группировки из-за критических проблем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Три спутника «Ресурс-П» запустили в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го. Гарантийный срок их работы составлял пять лет. У каждого из них возникали сбои в работе. Первый спутник продолжает функционировать, хотя срок его службы закончился. Второй аппарат отработал меньше половины положенного срока, третий — только пять месяцев.

Вышедшие из строя спутники стоили 3,4 миллиарда и 4 миллиарда рублей соответственно. Два новых аппарата данного типа будут выпущены в 2019-2020 годах.

В Самарском ракетно-космическом центре, выпустившем спутники «Ресурс-П», официально не комментировали случившееся.

Темы: Космические исследования и открытия, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 14:14
Гость: Иван простак

Открыл Гугл. Об этих спутниках и о причинах выведения с орбиты пишут "Коммерсантъ", "медуза", BBC, а дальше взаимные перепечатки и разгон новости. Я подожду вменяемые источники из технарей и инженеров. Или Роскосмоса. Не удивлюсь ничему. Непонятно только, зачем спускать спутники пусто и с частичной, но функциональностью, не запустив новые.
26.11.2018, 14:11
Гость: Федор

Видно и до куйбышевского Прогресса санкции докатились.
26.11.2018, 14:00
Гость: Психиатр

Да, да, господа "украинцы", вы все умрете. Это и так понятно, так что переставайте ныть в комментах.
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