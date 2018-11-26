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Строительство нового тоннеля на БАМе оценили в 261 миллиард рублей

10:47 26.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Строительство нового Северомуйского тоннеля на БАМе обойдется в 261 миллиард рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на технико-экономическое обоснование проекта, сделанное Институтом экономики и развития транспорта по заказу РЖД.

Летом источники «Коммерсанта» сообщали, что стоимость строительства тоннеля составит около 100 миллиардов рублей.

По информации издания, готовность стать инвестором проекта выразила угледобывающая компания «Сибирский антрацит» — на условиях приоритетного пропуска через новый тоннель. В железнодорожной отрасли к идее отнеслись неоднозначно, пишет «Коммерсант».

Действующий Северомуйский тоннель на БАМе длиной 15,3 километра — это самый длинный тоннель на железных дорогах России. Его строительство продолжалось 26 лет и завершилось в 2003 году.

Новый тоннель позволит увеличить пропускную способность БАМа с 16 миллионов тонн до 100 миллионов тонн грузов в год. Планируется, что длина тоннеля составит 15 километров. РЖД сможет начать стройку не ранее 2025 года, на нее уйдет около 10 лет.

Темы: Сибирь, Железнодорожный транспорт в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 16:50
Гость: Иван простак

Дежавю. Мы уже тут несколько месяцев назад обсуждали навскидку стоимость строительства участка железной дороги. При этом всем все ясно, без геологической карты и прочих экспертиз, и вообще без такой мелочи, как фактаж, что цена завышена. Завидую нереальным способностям участников почтенного форума и умению определять смету по заголовку.
26.11.2018, 16:13
Гость: Шило

Они что,тоннель до Австралии роют!?
26.11.2018, 15:33
Гость: Это

дружеская помощь Китаю в освоении Сибири.
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