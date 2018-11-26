Сергей Черняховский. Хулиганы: Защита от надоедания

Защищая себя, страна не может ограничиваться рамками права – она обязана руководствоваться нормами морали и эффективностью самозащиты

Сергей Черняховский. Фото с сайта novopol.ru

Публичные политические демарши людей, причисляемых к «звездам» художественной элиты, в последние годы все более часты и все более надоедливы. Райкин и Звягинцев, Михаил Ефремов и Макаревич... Невольно вспоминаются антиконституционные призывы четвертьвековой давности и других талантов – Ахеджаковой, Окуджавы да и многих других, топтавших Конституцию и звавших к крови ее защитников.

Хотя именно то, что для напоминания о себе им приходится стараться быть на виду по праздникам и выходным дням большей частью в местах традиционного отдыха нормальных людей, уже показывает, что в обычной жизни их для этих людей – то есть тех, кто работает и делает что-то полезное – не существует. То есть с повседневными интересами и проблемами тех людей, которые кормят себя своим трудом – они никак не связаны.

По стилю это больше всего напоминает мелкое хулиганство несостоявшегося человека, который, не умея заслужить внимание общества чем-либо ярким и интересным, напоминает о себе тем, что пишет на заборах нецензурные высказывания, бьет лампочки и пристает к прохожим.

Бесспорно, этих людей вряд ли можно отнести к несостоявшимся, если под этим словом понимать обычные критерии «неуспеха». У этих людей успех есть. Но достигнутый успех, что нормально и естественно, рождает желание нового и большего. Еще раз - это нормально. Нормальная потребность в ощущении преодоления, впечатывании себя в мир.

И здесь возникает развилка: либо ты можешь в своем деле сделать то, что станет успехом уже и на фоне предыдущего, либо в своем деле ты ощутил границу и начал чувствовать, что чтобы ты ни делал, ты повторяешься, ты большего – не можешь.

Кстати, во многих случаях это чувство бывает ошибочным – и на самом деле ты еще многое можешь, и тот, кто продолжает идти своим путем, создает новое и новое. А кому-то выдержки, терпения и трудолюбия не хватает – и он все чаще повторяется, пытается искать новое поле самопиара, привлечения к себе внимания социума. То есть растворяет себя и свою оставшуюся энергию в элементарном публичном хулиганстве.

Вообще, хулиганство обычно определяется как «открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества».

В конце 19 века под «хулиганами» в России понимали «уличных бездельников, забавляющихся издевательствами над горожанами». Как описывала пресса столетней давности, их времяпровождением было: «праздношатайство днем и ночью с пением нецензурных песен и сквернословием, бросанием камней в окна, … оказание неуважения родительской власти, администрации, духовенству; приставание к женщинам, … драки; … вырывание с корнем деревьев, цветов и овощей без использования их, мелкое воровство", а еще они "появлялись голыми, бросали в глаза нюхательного табаку, тушили свет в общественных местах, … срывали плакаты, портили памятники, ломали почтовые ящики, подпиливали телеграфные столбы...».

В деталях есть отличия, но по сути и стилю очень похоже. Те, кто так хулиганил сто лет назад, делали это в общем бескорыстно – им просто не хватало общественного внимания, и они старались привлечь его к себе надоеданием окружающим. Они не знали, как доказать самим себе, что они что-то значат и как заставить окружающих обратить на них внимание – и они бегали голыми, сквернословили и доказывали свою независимость тем, что выражали неуважение всем, от родителей до власти.

Собственно говоря, «звездные протестанты» ничем от них не отличаются – они считают себя недооцененными, не знают, как уверить самих себя и окружающих в том, что существуют, и поэтому делают примерно все то же самое: «праздношатаются», «оказывают неуважение представителям власти», надоедают окружающимся, занимаясь своего рода «безопасным тираноборством» - власти хамят, но отлично знают, что окажутся безнаказанными. По сути - пристают к прохожим.

То есть само то, что они ведут себя так, и для того, что они называют «политическим протестом», используют этот путь, демонстрирует, что реальной политической деятельностью они заниматься не умеют и не могут.

Это можно было бы рассматривать как их проблему – если бы они не надоедали и не мешали окружающим.

Иначе говоря, они пытаются навязать себя тем, кому они в общем-то неинтересны.

На самом деле все просто. Одни хотят о себе напомнить – другие хотят отдохнуть. Реализация желаний вторых первым не мешает. Реализация права первых мешает вторым.

Значит, нужен порядок, при котором одни не будут иметь возможности надоедать другим. Все действительно очень просто. Только нужно эти простые вещи понять и утвердить в качестве повседневной практики. И не затуманивать простой вопрос разговорами о политических правах. Хотя бы потому, что политические права – не самые главные права, то же право на отдых – важнее и значимее.

Хулиганы всегда полагали иначе. Но хулиганство должно быть названо хулиганством. И оно – наказуемо.

При этом их «общественно-политические» адвокаты акцентируют внимание на двух моментах.

Первый - что они имеют такое же право на свободу слова, как любой другой гражданин. Хотя тогда нужно и отвечать, как любому другому гражданину. И жить, как любой другой гражданин, не пользуясь теми привилегиями и преимуществами, которые они получают в силу своей художественной известности.

Второй – что любые ограничения по отношению к ним исчерпываются одним: Конституцией и Уголовным кодексом. Хотя сама попытка признавать над собой контроль лишь права – сама по себе означает отказ признавать над собой власть норм морали и нравственности.

Если говорить о первом моменте, то претензия на равное к ним отношение по сравнению с другими гражданами – несостоятельна уже потому, что они обладают иными возможностями и «силой» по отношению к остальным, обладают заведомым преимуществом известности, внимания и доступа к «общественному микрофону». Разница между остальными и «художественными звездами» - такая же, как между обычным гражданином, оказавшимся вовлеченным в драку, и принявшим участием в драке профессиональным боксером. И если уж говорить – и статьи Уголовного кодекса в данном случае будут работать разные.

Но если уж говорить о правовых моментах, вытекающих из Конституции и УК, то они различны. Конституция, закрепляя принципиально общие положения, создает возможность, если на то пошло, очень многое рассмотреть как антиконституционную деятельность. Ну, например, поскольку в соответствии с ее Первой статьей, «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», то любая пропаганда иного, скажем, монархизма и популяризаторства монархии, может рассматриваться как покушение на свержение государственного строя России.

А поскольку Статья 7 определяет, что 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, то любая ситуация, противоречащая требованиям достойной жизни и свободного развития человека, например, повышение цены на товары, коммунальные услуги и топливо, либо недостаточная для «достойной жизни и свободного развития человека», может рассматриваться как открытое противодействие государственной политике и антиконституционная деятельность.

Ну, а выражение несогласия либо осуждения воссоединения Крыма с Россией – покушение на территориальную целостность РФ, поддержка Киевского режима – как пропаганда нацизма и открыто экстремистское действие. Тут уже есть и статьи Уголовного Кодекса, которые, к сожалению, к «звездам» никто не применяет.

Однако, если говорить об отношениях с Уголовным кодексом, важнее - и много важнее - другое. Уголовный кодекс, как и право в целом, не может быть единственным регулятором и ограничителем поведения в обществе. По двум причинам.

Первая: Право – есть лишь надстройка над моралью и нравственностью. И создано именно для того, чтобы регламентировать то, что не удается регламентировать названными началами. И если некое возможное поведение оказывается не описано правом потому, что предполагалось, что оно недопустимо по соображениям морали и общепринятых норм поведения, то это не значит, что данное поведение должно быть безнаказанным.

И если права на пресечение того, что неприемлемо для основной массы общества, оказывается недостаточно – общество вправе находить те формы воздействия на «хулигана», которые диктует его сознание, привычки и нравы, и находит их в действиях своей активности и самоорганизации.

Вторая. Политическая теория и практика достаточно давно выявила, и политическая литература описала технологии политического действия, сами по себе не нарушающие закон, но в считанные недели способные смести власть, разрушить государство и привести страну и к перевороту, и к гражданской войне. Описывать их можно долго и отдельно. И их много.

Все это и есть суть так называемых «цветных революций». И все претензии внедрить в общественное сознание мысль о том, что в случае отсутствия прямого нарушения УК те или иные индивиды вправе претендовать на то, чтобы оказываться безнаказанными, несмотря на то что реально представляют опасность для страны - это всегда работа по подготовке государственного переворота. Иногда – наивно-бессознательная. Чаще – цинично-сознательная.

И уж здесь «звезды» должны быть минимум равны в своей ответственности с остальными гражданами. Но это равенство не может быть формальным – оно должно быть соразмерным угрозе, которые одни и те же действия представляют для страны.

Действия звездных хулиганов угрозу представляют большую. И пресекаться должны жестче. И если их действия совершаются формально вне Уголовного кодекса, то и действия по отношению к ним могут применяться вне рамок, описанных Уголовным кодексом.

