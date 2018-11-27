Суд арестовал двух из задержанных украинских моряков

18:09

Суд Симферополя, где во вторник избирается мера пресечения украинским морякам, нарушившим госграницу РФ в районе Керченского пролива, арестовал на два месяца двух задержанных при нарушении государственной границы моряков.

Как пишет ТАСС, суд постановил удовлетворить ходатайство о заключении под стражу. "Назначить до 25 января 2019 года меру пресечения", - сказал судья.

Первым из арестованных стал Владимир Варимез из Одесской области 1992 г. р. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Своей вины он не признал.

Также Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского моряка Юрия Будзыло. Будзыло пробудет под стражей до 25 января.

Сегодня суд изберет меру пресечения 12 из 24 моряков.