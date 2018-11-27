Владимир Машков отмечает свой юбилей в условиях тотальной несвободы

Хлопот у Машкова в театре много, и некоторые его новации вызывают яростное неприятие у коллег

Один из самых экспрессивных актеров нашего кино Владимир Машков отмечает 27 ноября свое 55-летие. В любом национальном кинематографе должен быть такой типаж, как у Владимира Машкова – неистовый, сильный, порывистый, сметающий все на своем пути, но способный обогреть слабого в критической ситуации.

Любое появление Владимира Машкова на экране оказывается ярким, контрастным, вызывающим полярные реакции у зрителя (не в плане актерской игры, которая у Машкова всегда безупречна, а в плане оценки персонажа). И так на всех ступенях социальной лестницы – от «Вора» Павла Чухрая до «Олигарха» Авла Лунгина. Еще Машкову исключительно удаются роли темных двойников и бесов-искусителей («Дуэлянт»).

Прекрасно Машков воплощает на экране и сугубо положительные образы – чего только стоит его тренер Гаранжин в мегапопулярной спортивной драме «Движение вверх». Созидательность присуща Машкову и в жизни – иначе бы он не возглавил после смерти своего учителя Олега Табакова легендарный театр «Табакерка». Правда, эту должность он все же оценивает сегодня как тяжкое бремя.

«Это был непростой поворот в моей жизни. Потому что я лишил себя главного — свободы. На протяжении многих лет я был абсолютно самостоятелен и отвечал только за себя, за свою работу. Театр — это другая ответственность. И мои личные интересы как актера или режиссера сразу уходят на второй план. Нужно отвечать за коллектив», — рассказал Машков в программе «Крутая история».

Хлопот у Машкова в театре действительно много, и некоторые его новации вызывают яростное неприятие у коллег. Тем не менее, о сцене он тоже не забывает. Сам Владимир Машков собирается выйти на подмостки своего театра уже в начале следующего года. Спустя почти двадцать лет он вернется к своей первой и главной роли в жизни — старого еврея Абрама Шварца, которую он сыграл в 24 года в дипломном спектакле «Матросская тишина».

К юбилею Владимира Машкова в эфире телеканала НТВ 26 ноября состоялась премьера многосерийной военной драмы «Медное солнце». Проект «Медное солнце» – про любовь и про музыку, которые побеждают там, где автоматы и танки бессильны. История о человечности, силе духа и умении устоять против поднимаемой волны ненависти и гнева.

Сюжет истории сериала «Медное солнце» разворачивается в 1991 году в удаленном кишлаке среднеазиатской республики. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты. Их полк получил известие о волнениях, прокатившихся по Советскому Союзу, со срочным приказом о передислокации и ушел. Для раскачки ситуации в регионе неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков. Теперь перед музыкантами, половина из которых еще совсем мальчишки, встает нелегкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в поселке.

Главную роль в сериале «Медное солнце» сыграл Владимир Машков. Его герой – дирижер военного оркестра Михаил Карякин. «Он знает, как дирижировать, причем делает это талантливо, - рассказал Машков «Триколор-ТВ». – Он военный дирижер, и это уже не профессия, а состояние человека. В этом военном дирижерском мастерстве есть героические личности, поэтому он настоящий человек, мужик. К себе он может быть иногда не очень внимательным, но по делу он всегда сосредоточен. Он слышит интонацию людей и таким образом их понимает. Вообще, было бы здорово, если бы оркестры могли прекращать войны».

Подготовка к съемкам исторического проекта «Медное солнце» началась заранее. За три месяца до начала работы Владимир Машков и двенадцать молодых актеров по четыре часа в день учились играть, дирижировать и маршировать в оркестре Минобороны России. Только после этого они смогли отправиться в двухмесячную экспедицию в Узбекистан. Для съемок сериала был выбран древний город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, Хива. В нем нет ТВ-антенн, тарелок, пластиковых окон, которые мешают в кадре, зато есть постройки, характерные для Средней Азии.

К своему юбилею Владимир Машков получил поздравительную телеграмму от своего именитого тезки – президента Владимира Путина. «Самобытный, многогранный талант, искренняя увлеченность любимым делом помогли Вам состояться в разных творческих профессиях, успешно реализовать яркие, неординарные актерские и режиссерские проекты, которые по праву получили достойную оценку профессионалов и зрителей, — говорится в поздравлении. - Понимаю, как высока для вас честь и ответственность возглавлять театр, созданный великим Мастером».

Фото с сайта kino-teatr.ru

